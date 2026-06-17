Frente Frío y Tormenta Negra vienen a México con intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que un nuevo frente frío traerá tormentas, granizo, vientos fuertes y oleaje

Regeneración, 17 de junio 2026– Un frente frío fuera de temporada y la Tormenta Negra están en camino hacia México, trayendo heladas, lluvias intensas, vientos fuertes, tormentas eléctricas y granizo, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Corriente ciclónica

Una corriente ciclónica en la media atmósfera sobre la Mesa del Norte colabora con una área de posible desarrollo ciclónico en la parte noreste de México.

Un Frente Frío (fuera de temporada) en la frontera norte junto con la humedad proveniente del océano Pacífico propiciarán chubascos y lluvias consideradas fuertes a muy fuertes.

Se anticipan lluvias torrenciales en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias muy intensas en áreas de Sinaloa, Durango y Chiapas.

Todas las lluvias mencionadas pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de granizo.

Por último, se espera que las temperaturas se mantengan cálidas a muy cálidas en el noroeste y norte de México.

Pronóstico de lluvias y tormentas

Tormenta Negra, con lluvias muy intensas y puntuales (de 75 a 150 mm): Nuevo León (este) y Tamaulipas (norte y noreste).

Lluvias fuertes, con lluvias muy intensas (de 50 a 75 mm): Sinaloa (este), Durango (oeste), San Luis Potosí (norte y este) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias fuertes (de 25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Coahuila (sureste), Jalisco (norte) y Zacatecas (norte y oeste).

Así como Nayarit (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y sureste), Estado de México (este), Tlaxcala y Puebla (este y sureste).

Además de Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperatura

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con heladas: áreas montañosas de Chihuahua.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas entre 40 y 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro e Hidalgo (norte y este).

Así como Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas entre 30 y 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Viento

Viento de 20 a 30 km/h con ráfagas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con ráfagas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Así como Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje

Mar de fondo con olas que varían entre 1.0 y 2.0 metros de altura: en la parte occidental de la península de Baja California.

Así como en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Olas de 1.0 a 2.0 metros de altura: en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Tormenta Negra

Aunque en México este concepto no forma parte del sistema oficial de alertas, la «Tormenta Negra» representa el nivel más alto de alerta usado en países como Hong Kong.

Allí, las notificaciones por precipitaciones se clasifican en ámbar, rojo y negro, siendo esta última la más severa.