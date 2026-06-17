Vivienda para el Bienestar beneficia a 7 millones: Sheinbaum

“Nunca en la historia se había hecho un programa para familias que ganan menos de dos salarios mínimos, nunca»: Claudia Sheinbaum

Regeneración, 17 de junio 2026– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que el programa de Vivienda para el Bienestar progresa adecuadamente, ya que en este momento se están construyendo 274 mil casas, dentro de un objetivo de 1.8 millones que ayudarán a aproximadamente 7 millones de personas a lo largo del país.

Programa

“Nunca en la historia se había hecho un programa para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, nunca.

Es la primera vez en la historia de México que hacemos un programa para el que menos tiene, para el que tiene menos ingresos, y son 1.8 millones de viviendas.

Eso quiere decir que la vivienda se hace accesible. Entonces, hoy la vivienda es accesible para el trabajador de la construcción.

Para mujeres que ganan un salario mínimo y que pagaban rentas muy altas, cuya familia vivía en un cuarto y que hoy tienen acceso a una vivienda de 60 metros cuadrados.

Derecho

Entonces, ese es el acceso a la vivienda como un derecho del pueblo de México, esa es la gran diferencia”, mencionó Sheinbaum durante la conferencia matutina.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, indicó que ya hay 604 mil viviendas aprobadas.

También mencionó que se han otorgado 579 mil créditos y ayudas para mejorar la vivienda.

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), recordó que el objetivo es construir 500 mil viviendas nuevas y realizar 300 mil mejoras.

Construcción

Añadió que en 2025 se entregaron 114 mil mejoras y se inició la construcción de 82 mil 497 casas nuevas en 214 terrenos, totalizando 971 hectáreas.

Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que están en marcha 460 mil 131 viviendas.

De estas, 191 mil 368 están en construcción, 140 mil 227 comenzarán entre junio y julio y 128 mil 536 entre agosto y septiembre.

Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), detalló que su dependencia ha entregado 36 mil 123 escrituras.

Escrituras

Además, otras 3 mil 550 están disponibles, sumando un total de 39 mil 573.

También se han incorporado 557 mil 980 lotes mediante diferentes métodos legales, lo que ha permitido a 715 mil 95 familias obtener sus escrituras o estar en proceso de hacerlo.

Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, reportó que el Programa de Crédito 2026 ha avanzado casi un 40 por ciento.

Comentó que un componente del Programa de Justicia Social consiste en resolver el problema de créditos en mal estado y que no se pueden pagar, y se ha logrado ayudar a 284 mil personas.