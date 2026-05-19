Morena: Candidatos Intachables y Frenar Nepotismo

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, asegura que blindarán las candidaturas internas frente a perfiles polémicos y la corrupción

Regeneración, 19 de mayo de 2026.– La dirigencia nacional del partido Morena anunció medidas contundentes para el próximo proceso electoral en el territorio mexicano.

El instituto político rechazará de forma definitiva perfiles gubernamentales asociados a presuntos actos de corrupción.

Su presidenta nacional encabezó una rueda de prensa informativa en un céntrico hotel de la Ciudad de México.

La estrategia busca limpiar profundamente la imagen pública de las candidaturas de cara a los comicios de 2027.

Derivado de esta postura oficial, el partido busca legitimarse ante los ciudadanos mediante un riguroso proceso interno de selección.

Los perfiles seleccionados deberán cumplir cabalmente con altos estándares de honestidad y compromiso social indiscutible.

La coalición partidista respaldó de forma unánime estas estrictas directrices éticas para consolidar su estructura política.

Al respecto, la líder nacional de Morena fijó un criterio inamovible para los futuros aspirantes.

La funcionaria partidista Ariadna Montiel afirmó: “Nuestros candidatos deben ser intachables”.

Criterios institucionales sobre aspirantes polémicos

En respuesta a cuestionamientos de la prensa, la líder aclaró el funcionamiento de los órganos internos de decisión.

Los presidentes de los comités estatales carecen de facultades legales para designar directamente a los candidatos.

La Comisión de Elecciones es la única instancia facultada estatutariamente para coordinar la postulación de los perfiles idóneos.

La aclaración surgió tras los rumores sobre posibles candidaturas polémicas en la entidad federativa de Sinaloa.

Vinculado a lo anterior, la opinión pública mantiene especial atención sobre el senador sinaloense Enrique Inzunza.

El legislador federal fue señalado recientemente por autoridades estadounidenses debido a presuntos vínculos con células del crimen organizado.

Ante este panorama, la dirigencia nacional negó tener reportes sobre las intenciones de participación del senador mencionado.

Reforzando la seguridad del proceso de selección, la presidenta prometió un blindaje total.

La dirigente partidista Ariadna Montiel aseguró: “Nuestros candidatos serán honestos y con trayectoria positiva para la gente”.

Combate frontal al nepotismo en las regiones

Para profundizar en las restricciones éticas, el partido oficialista abordó la problemática del nepotismo electoral en los estados.

Las autoridades partidistas prohibirán la postulación inmediata de familiares directos de gobernadores en funciones actuales.

Esta medida busca evitar la concentración desmedida de poder político en manos de unas cuantas familias influyentes.

La regla aplicará de manera generalizada en todas las entidades del país sin ningún tipo de excepción.

Asociado a esta nueva política restrictiva, la presidenta nacional buscará establecer mesas de diálogo con liderazgos locales.

La dirigencia dialogará directamente con el senador Saúl Monreal por sus aspiraciones en el estado de Zacatecas. S

u hermano David Monreal ejerce actualmente como gobernador constitucional de la mencionada demarcación territorial del norte.

De este modo, la cúpula partidista confía plenamente en alcanzar consensos internos basados en la normatividad vigente.