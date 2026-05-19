Adolescentes disparan en mezquita de San Diego: 3 muertes

Policía de San Diego: «Consideramos que esto es un crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario»; atacantes se suicidaron

Regeneración, 19 de mayo 2026– Tres individuos perdieron la vida en un tiroteo en un complejo de mezquitas en la ciudad estadounidense de San Diego, en un evento que las autoridades están investigando como un posible crimen de odio.

🚨 | Última hora: Un oficial de la policía de San Diego revela que los agentes confirmaron 2 TIRADORES MUERTOS tras el tiroteo en el Centro Islámico.



Se confirman 3 muertes.



TODOS LOS NIÑOS ESTÁN A SALVO.



No existe ninguna amenaza adicional en este momento. pic.twitter.com/Q4R7wkOiH5 — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 18, 2026

Atacantes

Scott Wahl, jefe de policía de San Diego, informó que los dos supuestos atacantes fueron encontrados sin vida por aparentes heridas de bala autoinfligidas.

El ataque ocurrió el lunes en el Centro Islámico de San Diego (ICSD), que incluye una mezquita y una escuela.

«Debido a la ubicación del centro islámico, consideramos que se trata de un delito de odio hasta que se demuestre lo contrario», declaró Wahl.

El jefe policial mencionó que los sospechosos eran dos hombres, de 17 y 19 años respectivamente.

Víctimas

Las tres víctimas eran adultas y, según las autoridades, los niños de la escuela no resultaron heridos.

Wahl indicó que uno de los fallecidos era un guardia de seguridad del centro islámico.

Además, explicó que la madre de uno de los sospechosos se comunicó con la policía dos horas antes del tiroteo.

Informó que su hijo tenía inclinaciones suicidas y había desaparecido junto con varias armas y su automóvil.

Sitio de aprendizaje

Taha Hassane, el imán de la mezquita, describió al ICSD como un sitio donde la gente, incluidos aquellos que no son musulmanes, puede reunirse para rezar, aprender y celebrar.

“Es sumamente indignante atacar un lugar de culto. Nuestro centro islámico es un lugar de culto”, comentó Hassane.

Todd Gloria, el alcalde de San Diego, afirmó que «el odio no tiene cabida» en la ciudad.

“A nuestra comunidad musulmana local, nuestras oraciones están con ustedes”, expresó Gloria.

Seguridad

“Quiero asegurar a nuestra comunidad musulmana que haremos todo lo necesario para garantizar que se sientan seguros en esta ciudad.

Y no escatimaremos recursos para asegurar que nuestras instituciones y lugares religiosos estén protegidos en este momento delicado.”

El incidente ocurre en un contexto de creciente islamofobia en Estados Unidos.

Donde políticos y comentaristas han atacado repetidamente a la comunidad musulmana.

Islamofobia

El congresista estadounidense Randy Fine, aliado de Donald Trump, dijo a finales del año pasado que los musulmanes deberían «ser destruidos».

Más tarde, el lunes, Laura Loomer, una activista de derecha cercana a Trump, comentó que el FBI y las autoridades de inmigración deberían allanar el ICSD.

Compartió una publicación de 2023 en redes sociales de la esposa del imán de la mezquita, en la que acusaba a Israel de asesinar niños.

«La mezquita que «supuestamente» fue atacada a tiros hoy», escribió Loomer en una publicación relacionada.

«Recuerden que la gente que asiste a esta mezquita quiere que nos maten a todos».

Trump y funcionarios

Trump manifestó que había sido informado sobre lo sucedido y lo calificó como «terrible».

“He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero vamos a revisarlo detenidamente”, comentó el presidente.

Varios funcionarios a lo largo de todo el país condenaron el ataque armado el lunes.

“Aún no tenemos detalles sobre un posible motivo, pero estoy devastada por esos estudiantes, los fieles y la comunidad de Clairemont.

Todos deberían poder orar, practicar su fe y aprender en paz”, escribió en sus redes sociales la congresista Sara Jacobs, quien representa a San Diego.

Monitoreo

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que está monitoreando la situación de cerca y trabajando en conjunto con las fuerzas policiales locales.

“Agradecemos a los servicios de emergencia que acudieron al lugar para proteger a la comunidad.

E instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, mencionó la oficina en un comunicado.