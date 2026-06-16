Juez Federal Ampara a Don Rodo Hermano de El Mencho

Un juez concedió un amparo a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo. Ordenan reponer la vinculación a proceso penal

Regeneración, 15 de junio de 2026.– Un juez federal otorgó un amparo definitivo a Abraham Oseguera Cervantes, conocido formalmente en el ámbito criminal como ‘Don Rodo’.

El hermano del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación recibió la protección de la justicia contra su vinculación a proceso.

La medida judicial combate los cargos previos por delitos contra la salud y portación de armas de fuego exclusivas.

El fallo emitido invalida de forma temporal la resolución dictada por la autoridad ministerial en la primera etapa procesal.

Por este motivo, el juzgador ordenó dejar sin efectos el auto de vinculación penal emitido en la audiencia inicial.

La resolución especifica que no existió ninguna violación a las normas procesales durante las primeras declaraciones de los imputados.

Asimismo, la autoridad judicial determinó que las partes afectadas no volverán a realizar declaraciones presenciales durante esta nueva etapa.

El tribunal de control deberá concentrarse exclusivamente en subsanar las deficiencias técnicas de la argumentación jurídica previa.

Directrices para la nueva resolución

El encargado de dictar la sentencia fue el especialista judicial Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal.

Niño Jiménez instruyó detalladamente al juez de control de Almoloya de Juárez para emitir un nuevo dictamen fundamentado.

La nueva orden debe precisar con total claridad el delito de posesión de armamento de uso exclusivo militar.

«Tome en cuenta los efectos de la concesión de amparo», sentenció textualmente la autoridad federal en el documento oficial.

En consonancia con esto, el documento prevé escenarios alternos ante los cambios estructurales recientes dentro del Poder Judicial de la Federación.

Contexto de la detención en Jalisco

Es importante recordar que los hechos se remontan a marzo de 2025 en el poblado de Atajeas de Covarrubias, Jalisco.

La captura fue ejecutada mediante un operativo coordinado por fuerzas federales de la Marina, Defensa y Seguridad Pública.

Junto al presunto líder criminal fueron arrestados también tres civiles identificados como Arnulfo Toscano, Luis Flores e Isidro Santos.

Todos los implicados en dicha movilización militar recibieron el mismo beneficio de la protección de la justicia federal.

Por otra parte, los informes oficiales señalan que Abraham Oseguera coordinaba las estructuras financieras del grupo delictivo de su hermano.

Las autoridades federales lo catalogaron como el «responsable de lavar dinero de su hermano Nemesio Oseguera a través de propiedades».

El esquema financiero presuntamente utilizaba notarías públicas ubicadas en los municipios de Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro.

Los cuatro acusados enfrentarán ahora el desarrollo de su situación jurídica bajo las nuevas disposiciones del juzgado.