Hallan Tres Cuerpos Baleados en Camión Robado en Chihuahua

Autoridades localizaron a tres presuntos servidores públicos sin vida dentro de un camión de Segalmex robado en Chihuahua

Regeneración, 22 de julio de 2026.– Elementos de seguridad pública localizaron un camión con reporte de robo en la sierra de Chihuahua.

Las autoridades hallaron a tres hombres sin vida con impactos de bala dentro del vehículo oficial.

La unidad de transporte portaba rótulos institucionales pertenecientes a la empresa pública Segalmex.

Por su parte, las fuerzas interinstitucionales desplegaron un operativo tras recibir la alerta sobre el atraco.

Los agentes de la Agencia Estatal de Investigación precisaron que «localizaron este miércoles a tres hombres sin vida».

El hallazgo se registró en un camino secundario ubicado en la zona serrana.

Asimismo, las corporaciones de seguridad inspeccionaron minuciosamente la caja de carga del camión de carga.

Los cuerpos yacían sobre la mercancía de abarrotes que trasladaba la unidad para los programas sociales.

Todas las víctimas fatales presentaban huellas evidentes de violencia generada por disparos de arma.

Por otro lado, los occisos fueron identificados preliminarmente como trabajadores del programa federal Alimentación para el Bienestar.

Personal pericial especializado realizó el levantamiento de evidencias para esclarecer la identidad de los agresores.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil detrás de este ataque armado en la región.

Despliegue operativo e investigaciones periciales

La intervención policial ocurrió específicamente en el paraje conocido popularmente como la comunidad El Cebollín.

El vehículo de carga se encontraba abandonado sobre el tramo carretero que conecta con la cabecera municipal.

Integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional custodiaron la zona para evitar nuevos incidentes.

Por consiguiente, peritos en criminalística recabaron los elementos de prueba necesarios en la escena del crimen.

Los agentes periciales buscaron huellas dactilares y rastros balísticos entre los productos abarroteros del camión.

De esta manera, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.

En este contexto, las autoridades federales y estatales reforzaron los patrullajes preventivos en las comunidades aledañas.

Las fuerzas de seguridad buscan dar con el paradero de los responsables de este violento atraco.

La presencia de las fuerzas armadas se intensificó en los caminos rurales del municipio serrano.

Además, las dependencias gubernamentales coordinan acciones para brindar protección a las caravanas de abastecimiento social.

El resguardo de los vehículos oficiales resulta prioritario para garantizar las entregas de insumos básicos.

Los patrullajes continuarán de forma permanente en los accesos principales de la localidad golpeada.

Escalada de violencia en la región serrana

Este lamentable hecho se suma a una serie de acontecimientos violentos registrados recientemente en la zona.

Las autoridades reportaron la muerte de dos personas en la carretera que conduce hacia El Ocote.

Dichos homicidios ocurrieron apenas un par de días antes del hallazgo en el vehículo gubernamental.

Consecuentemente, un enfrentamiento entre grupos criminales rivales dejó cuatro cadáveres adicionales en la comunidad Ojo Frío.

Los agentes investigadores de la Agencia Estatal de Investigación confirmaron que «se aseguraron 400 casquillos percutidos» en el lugar.

Esta balacera evidencia la fuerte presencia de grupos armados disputándose el control del territorio.

Por su parte, la suma total de víctimas mortales asciende a nueve personas asesinadas en solo tres días.

La violencia registrada en Guadalupe y Calvo mantiene en alerta máxima a las corporaciones de seguridad.

Las fuerzas del orden continuarán ejecutando patrullajes intensivos para devolver la tranquilidad a los habitantes.

Finalmente, las dependencias encargadas de la procuración de justicia prometen no dejar impunes estos graves ataques.

El Gobierno mantiene el compromiso de perseguir a las bandas delictivas que operan en la sierra.

Los operativos conjuntos se mantendrán vigentes hasta estabilizar la seguridad en toda la región.