Nuevo León: Localizan a 17 Personas Desaparecidas en Anexos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León halló a 17 personas con reporte de desaparición dentro de centros de rehabilitación en 2026

Regeneración, 22 de julio de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León reportó un importante avance en la localización de ciudadanos.

Las autoridades estatales confirmaron el hallazgo de diecisiete personas reportadas como desaparecidas dentro de varios centros de rehabilitación.

Dichos establecimientos, conocidos comúnmente como anexos, se encuentran distribuidos en diferentes municipios de la entidad norteña.

Ante estos hechos, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer los ingresos a dichos recintos.

El fiscal general Javier Flores Saldívar señaló que «debemos ser más acuciosos en ese tema para responder correctamente a la ciudadanía».

La institución busca determinar si la permanencia de estas personas en los recintos ocurrió bajo su total consentimiento.

Por otra parte, la representación social analiza cada expediente de manera individualizada para garantizar los derechos de las víctimas.

Asimismo, Javier Flores Saldívar puntualizó que «en lo que va del año tenemos 17 casos, cada caso debe analizarse de manera particular».

Los órganos de procuración de justicia continuarán realizando inspecciones continuas para dar seguimiento puntual a cada expediente.

Por su parte, el titular del órgano investigador aclaró que actualmente no existen querellas formales por estos eventos.

Las familias de los ciudadanos ubicados tampoco han presentado denuncias específicas contra los administradores de los centros de internamiento.

De este modo, las autoridades estatales mantendrán un monitoreo constante sobre la operación legal de dichos inmuebles.

Coordinación institucional y regulación de establecimientos

Los recientes hallazgos pusieron de manifiesto la urgencia de endurecer los controles administrativos sobre estos establecimientos de recuperación.

La fiscalía estatal buscará entablar una mesa de trabajo prioritaria con la Secretaría de Salud de Nuevo León.

La meta central de esta alianza interinstitucional consiste en supervisar rigurosamente los registros de ingreso en cada anexo.

Por consiguiente, la falta de información precisa sobre la operación de estos recintos representa un reto para las autoridades.

El propio titular de la procuraduría reconoció desconocer la cifra exacta de centros registrados formalmente ante la secretaría estatal.

Debido a esta situación, resulta indispensable actualizar los padrones oficiales para fortalecer el control de los internamientos.

En este contexto, la supervisión médica y legal de los pacientes requiere mecanismos preventivos mucho más estrictos e inmediatos.

Las dependencias estatales trabajarán coordinadamente para verificar que cada centro cumpla con las normativas de salud vigentes.

Estas medidas buscan prevenir que personas con fichas de búsqueda permanezcan incomunicadas dentro de las instalaciones sanitarias.

Además, el trabajo conjunto permitirá cruzar bases de datos de forma oportuna para agilizar la localización de personas.

La fiscalía reforzará los protocolos de búsqueda inmediata en las instalaciones de tratamiento médico y de adicciones.

Con estas acciones, se pretende brindar respuestas más rápidas y certeras a las familias de los desaparecidos.

Casos emblemáticos resueltos en municipios mexiquenses

Entre los expedientes resueltos recientemente destaca la localización exitosa de un ciudadano con reporte de búsqueda vigente.

Las autoridades ubicaron a Luis Eduardo Castillo Martínez en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Guadalupe.

El joven de veintinueve años contaba con una ficha oficial de desaparición activa desde el tres de julio.

Posteriormente, las indagatorias preliminares de la representación social determinaron que el sujeto ingresó a la instalación de forma voluntaria.

Sin embargo, el caso generó movilización policial debido a la falta de comunicación entre el centro y los familiares.

Este tipo de situaciones evidencia la necesidad de notificar inmediatamente las admisiones a las autoridades competentes.

Por otro lado, la fiscalía resolvió la desaparición de un académico extranjero ocurrida en las inmediaciones del terminal aéreo.

El docente colombiano Leonardo Ariel Escobar desapareció en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a inicios del mes de enero.

Tras varios días de búsqueda, los agentes investigadores lograron ubicarlo dentro de un recinto ubicado en Juárez.

Finalmente, la resolución de estos casos emblemáticos demuestra la importancia de inspeccionar minuciosamente los centros de adicciones.

La fiscalía estatal mantendrá los operativos de localización para garantizar la seguridad jurídica de la población en Nuevo León.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía observada en los centros de rehabilitación.