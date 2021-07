Hombre escribe «debí vacunarme» antes de morir de Covid-19

Regeneración 31 julio 2021. Michael Fredy, de 39 años le escribió a su esposa “debí haberme puesto la maldita vacuna” minutos antes de morir en un hospital de Las Vegas, Estados Unidos.

El hombre se contagió en San Diego cuando fue a vacacionar con su prometida Jessica DuPreeze y sus cinco hijos, de entre 17 años y 17 meses.

A su regreso, Fredy se enfermó y fue al hospital creyendo que se trataba de una insolación pues estaba muy quemado por el sol.

Señaló que su piel se puso tan roja que era “casi púrpura” y tenía pequeñas ampollas en el cuerpo.

Freedy se sentía muy mal porque estaba “demasiado quemado y no podía moverse” por lo que estuvo en casa.

Posteriormente, los médicos que lo atendieron descubrieron que su nivel de oxígeno en la sangre era muy bajo y al realizarle una prueba de Covid-19 resultó positivo.

Durante una entrevista, Jessica señaló que salieron a pasear porque ambos tenían dos días libres por lo que quisieron pasarlos juntos.

Respecto a las razones por las que Freedy no se había vacunado señaló:

Jessica recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y declaró que siempre se arrepentirá de no haber llevado a Freedy con ella.

“Solo tenía 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque lo hará. El amor de mi vida, mi roca, mi todo. El padre de mis bebés ya no está con nosotros. No sé qué hacer”, mencionó.