Irán y EE.UU. anuncian el fin “inmediato y definitivo” de la guerra

Al anunciar el pacto, Trump «autorizó» levantar en seguida el bloqueo marítimo a Irán, más tarde aclaró que será al firmar acuerdo

Regeneración, 15 de junio 2026– Este domingo, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin “inmediato y permanente” a los conflictos bélicos en todos los frentes, incluso en Líbano. Este es el indicio más fuerte de que la guerra en Medio Oriente podría finalizar tras más de tres meses.

Firma

La ceremonia de la firma se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, publicó Trump en su red Truth Social.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos.

Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, afirmó.

Acuerdo

No obstante, poco después indicó que el crucial paso marítimo solo reabriría tras la firma el viernes.

Añadió en Truth Social que “este Gran Acuerdo traerá Paz y Seguridad a toda la Región”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, twitteó que un acuerdo “ha sido ALCANZADO”.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, comunicó en la noche del domingo al lunes que el pacto con EE.UU. pone un “fin inmediato a la guerra”.

Negociaciones

Gharibabadi explicó que tras el anuncio del pacto, “las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final”.

Las fuerzas armadas de Irán afirmaron haber humillado a Estados Unidos e Israel.

Teherán “impuso su voluntad divina y de acero a unos enemigos estadounidenses y sionistas humillados”, mencionó el Estado Mayor iraní.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el pacto el domingo.

Comunicado

“El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto”, indicó un comunicado de la ONU.

Los detalles del acuerdo, logrado después de intensas negociaciones, todavía no se conocen.

Ambas partes han difundido información contradictoria sobre los términos del pacto, a medida que cada lado busca salir de la guerra como triunfador.

Teherán ha reafirmado su intención de mantener el control sobre el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos ha declarado en varias ocasiones que eso no es aceptable.

Programa nuclear

Otro tema discutido en las negociaciones ha sido el futuro del programa nuclear de Irán, especialmente su cantidad de uranio altamente enriquecido.

Trump justificó la guerra como una medida necesaria para evitar que Irán obtuviera armamento nuclear, un objetivo que Teherán ha desmentido.