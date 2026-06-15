Sheinbaum: Laura Castillo es la nueva secretaria de las Mujeres

Tras la renuncia de Citlalli Hernández hace unos meses, Laura Itzel Castillo es nombrada titular de la Secretaría de las Mujeres

Regeneración, 15 de junio 2026– Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comunicó que Laura Itzel Castillo será la nueva responsable de la Secretaría de las Mujeres, que había estado sin un titular oficial desde que Citlali Hernández dejó su puesto.

Nuevo liderazgo

Hernández renunció para unirse a las labores de organización política de Morena de cara a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia de prensa matutina, y ante preguntas de los periodistas, la presidenta anunció que Castillo tomará el mando de la Secretaría.

Esto ocurrirá una vez que finalice sus funciones al frente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Mientras tanto, la subsecretaria Ingrid Gómez seguirá dirigiendo la institución.

Incorporación

“(Actualmente) está encargada Ingrid Gómez, ella es subsecretaria.

Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres”, expresó Sheinbaum.

La presidenta resaltó la experiencia política y legislativa de quien será la segunda titular de esta Secretaría.

Esto desde el establecimiento de dicha institución en la actual administración federal.

Renuncia

La dirección de la Secretaría quedó libre tras la renuncia de Citlali Hernández en abril del 2026.

En ese entonces, Sheinbaum aclaró que la secretaria dejaría su puesto en el gabinete para unirse a la nueva estructura de Morena.

Donde asumiría funciones relacionadas con la estrategia electoral y la formación de alianzas para las elecciones intermedias de 2027.

Nombramiento

Con el nombramiento de Castillo, el Gobierno federal pretende continuar con las acciones, programas y proyectos dirigidos a prevenir la violencia contra las mujeres.

La promoción de la igualdad efectiva y la integración de la perspectiva de género en diversas dependencias de la administración pública.