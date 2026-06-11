Israel vuelve a atacar el sur del Líbano dejando 16 muertes

Inspectores irán al Líbano para analizar las posibles infracciones de la ley internacional por parte de todas las naciones involucradas

Regeneración, 11 de junio 2026– De acuerdo con la agencia de noticias estatal libanesa (NNA), al menos 16 personas han perdido la vida en los bombardeos israelíes en Tiro y áreas adyacentes, en el sur del Líbano.

Ataques

Nueve personas fallecieron debido a un ataque aéreo israelí en la localidad de Tayr Debba.

Mientras que tres perdieron la vida en un ataque en el municipio de Deir Qanoun en-Nahr, según informó la agencia el miércoles.

Como señala el informe de la agencia NNA, al menos una persona murió durante un ataque aéreo en la ciudad de Tiro.

En la noche del miércoles, un avión de combate israelí lanzó bombas sobre la aldea de Deir ez-Zahrani, golpeando una mezquita y una clínica.

El ataque causó la muerte de al menos tres personas, según la agencia NNA.

Grupo de investigadores

El miércoles, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, anunció que la próxima semana se desplegará un grupo de investigadores al Líbano.

Este equipo analizará las potenciales violaciones del derecho internacional realizadas por todos los involucrados en los conflictos actuales.

“Es la primera vez que enviamos esta misión de evaluación, y la idea es precisamente examinar las violaciones cometidas por todas las partes.

Para documentarlas y, finalmente, informarles sobre nuestras conclusiones”, declaró Turk.

Registro de crímenes

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, mencionó en una reunión del gabinete que era crucial continuar registrando posibles crímenes y presentarlos ante la ONU.

Salam también aseguró que se había llegado a un entendimiento para que Turk visitara el Líbano en un futuro cercano para llevar a cabo las indagaciones.

Líbano se vio inmerso en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel.

Argumentando que los ataques israelíes casi diarios contra Líbano y la muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fueron la causa.

Rechazo

El grupo libanés rechazó el acuerdo de tregua condicional de la semana pasada, que proponía un «cese completo» del fuego de Hezbollah pero no mencionaba la detención de los ataques israelíes.

Sus combatientes han seguido atacando a las fuerzas israelíes que han invadido el sur del Líbano, lanzando cohetes y utilizando drones el miércoles.

El Ministerio de Salud del Líbano informa que los ataques israelíes en todo el territorio han causado al menos 3.696 muertes y 11.413 heridos desde el 2 de marzo.

Según el ejército israelí, han fallecido 29 soldados y un contratista civil en Líbano.

Tregua

Teherán sostiene que Líbano debe ser parte de cualquier arreglo para finalizar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo se vieron afectadas el miércoles cuando Irán y Estados Unidos intercambiaron disparos nuevamente.