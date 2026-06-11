Canadá busca restringir redes sociales a menores de 16 años

El proyecto también tiene como fin crear un organismo regulador digital para los chatbots de inteligencia artificial con menores

Regeneración, 11 de junio 2026– El gobierno de Canadá lanzó una propuesta de ley de seguridad digital que prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años, permitiendo algunas excepciones para las plataformas que cumplan con determinados requisitos de seguridad.

Prohibición

Esto ocurre meses después de que Australia aprobara la primera prohibición en el mundo de redes sociales para niños.

La propuesta también busca aumentar la seguridad de los chatbots de inteligencia artificial.

Esto se logrará a través de la creación de un organismo regulador digital que establezca criterios de seguridad, según lo informado por un portavoz del gobierno.

La introducción de esta medida en el parlamento llega semanas después de que familias afectadas por uno de los peores tiroteos en el país demandaran a OpenAI.

Planeo ataque con ChatGPT

Ellos afirmaran que la compañía era consciente de que el presunto autor del ataque estaba planificando el crimen utilizando ChatGPT, pero no alertó a las autoridades.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años.

Un mes después de que la ley entró en vigor, las redes sociales desactivaron de forma conjunta casi 5 millones de cuentas de adolescentes.

Francia, Dinamarca y Polonia también están evaluando la posibilidad de fortalecer las regulaciones sobre el uso de redes sociales por niños.

Restricción

Mientras que Grecia anunció en abril que restringirá el acceso a menores de 15 años a partir de enero de 2027.

En una reunión técnica, funcionarios canadienses comentaron que la aprobación de esta ley podría tomar un año.

El primer ministro Mark Carney tiene una mayoría limitada en el Parlamento, que pronto iniciará su receso de verano.

La ley busca implementar nuevos estándares de seguridad para las redes sociales y los servicios de chatbots de inteligencia artificial.

Estándares

Es necesario que estos servicios:

Reconozcan los riesgos de daño en sus plataformas

Tomen medidas para abordar esos riesgos

Incorporen características de diseño que prioricen la seguridad y se adapten a la edad de los usuarios

Proporcionen directrices para los usuarios

Ofrezcan herramientas como bloqueo y denuncia

Difundan públicamente los planes de seguridad digital

De acuerdo a reportes de medios locales, también requiere que las plataformas eliminen contenido que «exploite sexualmente a un menor».

O que incluya la distribución no consensuada de imágenes íntimas, dentro de las 24 horas posteriores a su reporte.