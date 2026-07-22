Jefa Clara Propone Derecho Constitucional al Bienestar Emocional

Brugada enviará una reforma para elevar el bienestar emocional a derecho constitucional en la CDMX y fortalecer la salud mental

Regeneración, 21 de julio de 2026.– El Gobierno capitalino enviará una iniciativa de reforma al Congreso local para elevar el bienestar emocional a rango constitucional.

La propuesta busca garantizar una política pública integral de atención psicológica gratuita en todos los planteles educativos.

«Esta iniciativa responde justamente a la experiencia del programa Vida Plena, Corazón Contento», afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Asimismo, la medida pretende crear el Sistema de Bienestar Emocional para articular una red territorial de prevención comunitaria.

Además, la mandataria capitalina destacó la urgencia de atender este problema social que afecta a miles de jóvenes.

Actualmente, dos de cada tres adolescentes en la metrópoli presentan algún grado de malestar o sufrimiento emocional.

Por consiguiente, la reforma legal establecerá espacios interinstitucionales de coordinación para atender oportunamente emergencias psicológicas escolares.

Con esta normativa, la capital busca posicionarse a la vanguardia en la protección integral de las juventudes.

En la Ciudad de México damos un paso histórico: enviaré al @Congreso_CdMex una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al bienestar emocional como un derecho humano universal.



Nuestras juventudes merecen crecer en entornos donde se sientan escuchadas y… pic.twitter.com/zIZFBo6PjF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 21, 2026

Resultados del programa escolar y prevención de casos de riesgo suicida

Por su parte, la estrategia pública atendió a más de un millón de personas durante el presente ciclo escolar.

La intervención abarcó mil 111 planteles educativos mediante talleres, orientaciones y acompañamientos psicológicos individuales.

«Llegar a tiempo puede salvar vidas y evitar que el sufrimiento emocional se vuelva irreversible», enfatizó Clara Brugada Molina.

En consecuencia, la labor de 200 especialistas permitió detectar y atender a tiempo 147 casos de riesgo suicida.

De igual forma, las acciones beneficiaron directamente a 908 mil estudiantes, 83 mil tutores y 24 mil docentes.

Los brigadistas llevaron la atención psicológica hasta las aulas para romper el modelo tradicional de consulta.

Por añadidura, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, destacó la importancia de construir entornos escolares igualitarios.

«El objetivo es abordar temas importantes como la ansiedad y la depresión», señaló la funcionaria ante la comunidad estudiantil.

Transformación institucional y fortalecimiento del modelo educativo humanista

En este contexto, la administración decretó la transformación oficial del antiguo IAPA en el nuevo organismo denominado IASAMA.

La titular de la institución, Amaya Ordorika Imaz, celebró el impulso gubernamental para priorizar la salud mental juvenil.

«Impulsan cotidianamente a lograr que la salud mental de nuestras infancias, adolescencias y juventudes sea una prioridad», reconoció la funcionaria capitalina.

Esta reestructuración ampliará las facultades operativas para combatir adicciones y padecimientos emocionales de forma coordinada.

Finalmente, las autoridades del Instituto de Educación Media Superior reafirmaron su compromiso con el modelo educativo humanista.

El sistema atiende a 28 mil jóvenes distribuidos en 28 planteles de 15 alcaldías capitalinas.

En consecuencia, la red escolar continuará coordinando esfuerzos con especialistas para erradicar estigmas sobre la depresión y la ansiedad.

De este modo, la Ciudad de México consolida un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y pacífico.