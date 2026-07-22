Jefa Clara: Beca Universitaria de Transporte, Derecho Social

El Gobierno de la CDMX entregó más de 72 mil tarjetas de la Beca Universitaria de Transporte para apoyar a estudiantes de educación superior

Regeneración, 21 de julio de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México entregó 72 mil 443 becas de transporte a estudiantes de nivel licenciatura.

Las jornadas de distribución de plásticos ocurrieron durante cuatro días en las instalaciones del Deportivo Magdalena Mixiuhca.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinó la logística para beneficiar a la juventud universitaria capitalina.

Esta iniciativa busca erradicar barreras económicas y garantizar la permanencia de los alumnos en sus aulas.

Asimismo, la administración capitalina busca alcanzar una cobertura de 200 mil jóvenes beneficiados al cierre del año.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reafirmó la importancia social que representa este programa social universitario.

«En la Ciudad de México el objetivo es que ningún joven deje los estudios por falta de recursos económicos», enfatizó.

Por consiguiente, la estrategia estatal promueve un acceso equitativo e incluyente a la educación pública superior.

Monto del apoyo económico bimestral e inclusión sin distinción de promedio

Por su parte, el beneficio económico consiste en un monto bimestral de mil 500 pesos por cada estudiante.

Los recursos apoyan el traslado seguro y facilitan la compra de libros, materiales e insumos escolares necesarios.

Igualmente, las autoridades remarcaron que el estímulo se otorga sin requerir promedios escolares o evaluar niveles socioeconómicos.

Únicamente se solicita estudiar en una universidad pública y acreditar la residencia dentro de la capital.

En este contexto, la mandataria capitalina anunció una futura campaña masiva de reforestación en la urbe.

Por ello, convocó a la comunidad académica para sumarse activamente a las próximas acciones ecológicas comunitarias.

Por añadidura, el secretario Pedro Moctezuma Barragán destacó el compromiso gubernamental de cumplir con este apoyo financiero.

«Queremos subrayar la importancia que tienen ustedes y el empeño que requiere este momento de su vida», señaló.

Compromiso institucional con la juventud y la transformación de la urbe

De igual forma, el funcionario universitario invitó a las juventudes a respaldar activamente el desarrollo territorial comunitario.

La inversión pública asegura el ejercicio pleno del derecho a la educación integral en la metrópoli.

«Queremos la participación estudiantil para que la Ciudad de México siga siendo la gran capital de la transformación», agregó.

El programa social consolida un entorno de bienestar para miles de familias en las dieciséis alcaldías.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México reafirmó su postura de fortalecer las instituciones de enseñanza superior.

La articulación de políticas sociales busca construir una capital próspera, ambientalmente sustentable e incluyente.

De esta manera, las autoridades avanzan garantizando la permanencia académica frente a desigualdades económicas.

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte se afianza como un logro social permanente.