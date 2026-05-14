Trump y Xi conversan sobre la apertura del estrecho de Ormuz

La Casa Blanca dice que ambos líderes coinciden en que el estrecho «debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía»

Regeneración, 14 de abril 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió sobre el estrecho de Ormuz y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en su encuentro con el líder chino, Xi Jinping.

VIDEO | El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coinciden que Irán no puede tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso. pic.twitter.com/478lpcLIQX — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 14, 2026

Charla constructiva

Según informes de la Casa Blanca, Trump y Xi tuvieron una charla «constructiva» el jueves.

Establecieron que el estrecho de Ormuz «debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía».

“El presidente Xi también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso”, mencionó la Casa Blanca.

En una entrevista diferente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, opinó que China haría «todo lo posible» por mantener esta vía navegable abierta.

🇺🇸 🇮🇷 🇨🇳O Secretário Marco Rubio confirmou que Trump levantou diretamente a questão do Irã na reunião a portas fechadas com Xi Jinping, com Rubio dizendo que os chineses também não aceitam a militarização do Estreito de Ormuz e a cobrança de um pedágio para passar navegar pela… pic.twitter.com/nP6s6bfbOv — Márcia Diaz 🇧🇷🇺🇸🇮🇱🇦🇷 (@marcia0702) May 14, 2026

Bloqueo

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Teherán ha prácticamente bloqueado el estrecho.

Esto causó interrupciones en el suministro energético mundial y aumentó los precios del combustible, ya que los petroleros aún no pueden pasar.

En una entrevista con Fox News el jueves, Trump dijo que Xi le aseguró que Beijing no enviaría equipos militares a Irán.

«Cuando dices «apoyo», no se refieren a que estén en guerra con nosotros ni nada por el estilo», afirmó Trump.

#ULTIMAHORA | 🇺🇸🇨🇳🇮🇷 | TRUMP HABLA SOBRE XI Y EL ESTRECHO DE ORMUZ



📢 Donald Trump afirmó que Xi Jinping estaría dispuesto a ayudar a lograr un acuerdo y mantener abierto el Estrecho de Hormuz, destacando la importancia de las relaciones energéticas y comerciales con Irán. pic.twitter.com/BiD20fDUJj — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) May 14, 2026

Equipo militar

«Dijo que no va a proporcionar equipo militar. Eso es una declaración importante», añadió.

Trump también mencionó que Xi le comentó que China desea que el estrecho de Ormuz siga abierto debido a que Beijing compra grandes cantidades de petróleo de esa región.

A través de acuerdos especiales, Irán permitió pasar algunos portaaviones por esta crucial ruta marítima.

El miércoles, un buque petrolero chino navegó por el estrecho, según datos de transporte maritime consultados por la agencia de noticias Reuters.

Algunos de los logros de la cumbre entre Trump y XI Jinping:

– China se opone al reclamo de soberanía iraní en el estrecho navegable de Ormuz

– China no suministrará equipos militares a Irán

– China se opone a la pretensión iraní de cobrar tarifas para navegar en el estrecho… pic.twitter.com/LBQn7N1WQN — Juan Manuel Ríos P (@jmriosp) May 14, 2026

Paso de barcos

La agencia de noticias iraní Fars también reportó el jueves que se llegó a un acuerdo para permitir el paso de ciertos barcos chinos.

Además, la emisora estatal iraní IRIB informó que alrededor de 30 embarcaciones habían navegado por el estrecho desde la noche del miércoles.

Mientras tanto, Estados Unidos comunicó el jueves que desvió hasta ahora 70 barcos e incapacitado otros cuatro.

“Hasta la fecha, las fuerzas del CENTCOM han desviado 70 buques comerciales y han inhabilitado 4 para garantizar el cumplimiento de las normas”.

Así lo afirmó el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) en X.