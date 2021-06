La golfista Gabriela López y el clavadista Rommel Pacheco fueron seleccionados por el COM como abanderados para los Juegos Olímpicos

El COM oficializó a los abanderados de los Juegos Olímpicos

Regeneración, 23 de junio de 2021. Los atletas Gabriela López y Rommel Pacheco fueron seleccionados por el Comité Olímpico Mexicano (COM) para ser los abanderados en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La golfista Gabriela López y el clavadista Rommel Pacheco fueron designados para representar a la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos.

Esta noticia se dio a conocer a través de un comunicado del COM, donde el presidente de dicho organismo, Carlos Padilla, anticipó la distinción para los atletas mencionados.

“Creemos que nuestros atletas cuentan con las trayectorias deportivas y calidad humana que apoyan esta distinción. Sabemos que además serán un referente de la Delegación Mexicana en la máxima justa deportiva” afirmó Padilla.

La golfista Gabriela López nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1993, cuenta con estudios universitarios.

Ha jugado por seis años en la élite golfística femenil Ladies Professional Golf Association (LPGA).

Su primera participación en los Juegos Olímpicos fue en la edición Río de Janeiro 2016.

Ha conseguido dos títulos (Blue Bay LPGA 2018, Tournament of Champions 2020). Ha sido campeona en el torneo de Orlando por la LPGA 2020, entre otros logros de su carrera.

