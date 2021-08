Kuno Becker le agradeció a Paty Navidad por demostrar que las vacunas para prevenir Covid-19 son una ventaja contra posibles contagios

El actor aprovechó para desearle pronta recuperación a la participante de Master Chef Celebrity

Regeneración, 12 de agosto de 2021. El actor Kuno Becker publicó un video en para agradecerle a Paty Navidad por visibilizar la importancia de vacunarse contra Covid-19.

Becker decidió postear un video en su cuenta de Instagram donde explicó que tras el caso positivo de Paty Navidad, cambió de opinión y corrió a aplicarse el biológico anticovid.

En la publicación, el actor cuenta que había pospuesto su inoculación porque no se sentía seguro, sin embargo, tras el contagio de la también cantante, decidió hacerlo.

«Había estado posponiendo lo de la vacuna por tonto, porque no había absolutamente ninguna excusa»

Para argumentar el cambio sobre su posicionamiento en cuanto al tema de las vacunas, Kuno Becker explicó que hay más riegos en la salud si uno no recibe el biológico.

«Entiendo y respeto las decisiones de todo el mundo pero hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela» añadió el actor

Kuno Becker se animó a ponerse la vacuna contra Covid-19

Kuno Becker aceptó que su decisión influyó en la noticia sobre Paty Navidad, a quien le deseó una pronta recuperación.

«Cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije ‘Si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo. Hoy me la pinches pongo’. Así que lo dejé de posponer, algo en mí cambió», mencionó el artista.

Asimismo, invitó a sus seguidores a seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios, así como a recibir las vacunas correspondientes.

Finalmente, el actor presumió que ya se aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer, por lo que mostró que tenía una bandita en el brazo izquierdo para comprobarlo.

El egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa reiteró sus buenos deseos para Paty Navidad, quien actualmente está hospitalizada por complicaciones de Covid-19.