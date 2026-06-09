La NASA anuncia a los astronautas para la misión Artemis III

La misión Artemis III está planeada para 2027, y realizará prácticas de acoplamiento en el espacio con dos módulos de aterrizaje

Regeneración, 9 de junio 2026– La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, conocida popularmente como NASA, dio a conocer la tripulación de su próximo viaje espacial, Artemis III, una misión que tiene como objetivo llevar a Estados Unidos de regreso a la Luna.

Astronautas

Se anunció el martes que los astronautas Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano y Randy Bresnik serán quienes lideren la misión.

Bob Heintz, un piloto de pruebas experimentado, será el reserva y podrá asumir cualquier tarea que se requiera.

Durante dos semanas, la misión se enfocará en recolectar datos para estudios e ensayar los procedimientos de acoplamiento en el espacio.

El ingeniero Douglas, de 40 años y originario de Florida, estará en su primer vuelo espacial.

Equipo

Formó parte del equipo de reserva en la última gran misión espacial de la NASA, Artemis II, que realizó una órbita a la Luna.

Douglas ocupará el rol de especialista de misión en Artemis III.

Al participar en este vuelo, se unirá al selecto grupo de aproximadamente dos docenas de personas afroamericanas que han viajado al espacio.

Rubio, un médico salvadoreño-estadounidense de 50 años, tiene experiencia volando helicópteros Black Hawk para el Ejército de Estados Unidos.

También actuará como especialista de misión.

Comandante

El integrante de mayor edad de esta tripulación de cuatro hombres es su comandante, Bresnik, quien tiene 58 años.

Bresnik es el único que formó parte de una misión del transbordador espacial en 2009.

Más recientemente, en 2017, fue el comandante de la Estación Espacial Internacional.

El último y cuarto miembro de la misión Artemis III es su piloto, Parmitano, de 49 años. Este astronauta es el único en la misión que no es ciudadano de Estados Unidos.

Piloto

Originario de Paterno, Italia, Parmitano cuenta con experiencia en la fuerza aérea de su país.

En 2019, también fue comandante de la Estación Espacial Internacional, siendo el primer italiano en lograrlo.

“Cada uno de ustedes posee una trayectoria única”, comentó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, al presentar a los astronautas.

“Su vasta experiencia y su inquebrantable dedicación a la misión de la NASA les permiten ayudarnos a dar este importante paso en la exploración espacial”.

Artemis III

La misión Artemis III será el resultado de una colaboración entre el sector público y privado. Tres cohetes despegarán en este marco.

Una de las naves espaciales Orion llevará a la tripulación de cuatro personas a la órbita de la Tierra.

Los otros dos cohetes enviarán al espacio modelos de módulos lunares de Blue Origin y SpaceX, empresas de los empresarios Jeff Bezos y Elon Musk, respectivamente.

Una vez en el espacio, la nave Orion realizará prácticas de acoplamiento con cada uno de los módulos de aterrizaje.

Preparación

Esto servirá como preparación para maniobras similares en futuras expediciones a la Luna.

Se espera que el lanzamiento de Artemis III ocurra antes de que finalice 2027.

“Artemis III será una demostración extraordinaria de lo que es posible cuando las mayores empresas aeroespaciales de Estados Unidos…

…junto con nuestros socios europeos, se unen para mostrar el poderío tecnológico y la ambición del mundo libre”, afirmó Isaacman.

Inquietud

No obstante, el acontecimiento estuvo marcado por inquietudes debido a la detonación de un cohete no tripulado de Blue Origin, el New Glenn, en Florida el 28 de mayo.

Esa explosión generó una nube con forma de hongo sobre Cabo Cañaveral y ocasionó daños significativos en un centro de plataformas de lanzamiento.