Estados Unidos ataca Irán en respuesta a derribo de helicóptero

Poco después de que Irán anunció represalias contra Israel por Líbano, Trump afirma que derribaron helicóptero Apache y lanza ataques

Regeneración, 9 de junio 2026– Estados Unidos realizó operaciones militares contra Irán tras las acusaciones del presidente Donald Trump, quien dijo este martes que el país había hecho caer un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz y aseguró que tomará medidas.

Ataques

Las fuerzas militares de Estados Unidos comenzaron sus ataques el martes a las 17:00 EST (22:00 BST).

Como modo de respuesta al incidente del helicóptero, según lo informado por el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

«La misión es una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada», mencionó el Centcom en un comunicado.

De acuerdo con el medio Axios, citando a una fuente estadounidense, el ejército atacó diversos sistemas de defensa y radares iraníes.

Explosiones

La televisión estatal iraní reportó explosiones y actividad de defensa aérea a lo largo de la costa del golfo Pérsico.

Entre las áreas mencionadas están Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

El Centcom indicó que un dron marítimo de EE.UU. logró rescatar a los dos tripulantes del helicóptero Apache que fue derribado.

Pocas horas antes, Trump había prometido «tomar medidas» contra la acción de Irán.

Helicóptero

«Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados.

Mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz», publicó el presidente en Truth Social.

Agregó: «Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones».

Este es el primer helicóptero Apache estadounidense que se pierde desde el inicio del conflicto con Irán.

Rescate

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comunicó que ambos soldados fueron «rescatados de forma segura en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable».

Su helicóptero AH-64 Apache se estrelló «cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales», según el Centcom.

Al principio, el organismo no estaba seguro si la aeronave había tenido un fallo mecánico o si había sido impactada por fuego iraní, por lo que se inició una investigación.

Un funcionario estadounidense comentó a CBS News que no está claro si el dron atacó intencionadamente el helicóptero.

Responsabilidad

En Irán, la agencia de noticias semioficial Mehr indicó que Teherán no se había hecho responsable de dicho ataque.

Este nuevo intercambio de hostilidades ocurre en un momento en que fuerzas israelíes realizan ataques en el sur del Líbano.

Teherán había advertido que los ataques israelíes en el sur del Líbano conducirían a una nueva ola de represalias.

El martes, Mohammad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en las conversaciones de paz con Estados Unidos, utilizó las redes sociales para afirmar que habría represalias.

Amenazas

Esto sucedió solo minutos antes de que Trump hiciera comentarios sobre el helicóptero Apache estadounidense derribado.

«Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros idiomas con mucha más fluidez. Incumplan sus compromisos y pasaremos a aquello que hablamos mejor», declaró.

Y agregó: «¡Monta el caballo que tú mismo ensillaste!».