Las Marías, las gemelas que denuncian con su música a ‘la migra’

María Teresa y María Isabel Eguino son Las Marías, un dúo de regional mexicano que ha aprovechado su música para denunciar el trato que da ‘la migra’ a los latinos indocumentados en EE.UU.

RegeneraciónMx, 12 de mayo de 2022.- Las Marías han usado la música regional para denunciar el drama que viven los inmigrantes en Estados Unidos. Iniciaron por su propia experiencia, cantando en televisión nacional su tema De la Finikera para reclamarle a ‘la migra’ el daño causado a su familia.

María Teresa y María Isabel Eguino ya tienen cinco álbumes y un nombre bien forjado dentro del regional mexicano en Arizona, EE.UU. Incluso, recientemente fueron elegidas para representar a dicho estado en el nuevo programa de NBC, American Song Contest, basado en un reconocido concurso europeo.

María Teresa y María Isabel se presentaron en la emisión con De la Finikera, un tema con el que rompieron las reglas, pues contrario a lo que se pidió, las gemelas cantaron este tema migratorio en español. Y así denunciaron el dolor que las autoridades en Estados Unidos le causaron a su familia.

“Nos pedían que la canción había que cantarla en inglés, pero yo sentía que iba a perder la esencia de lo que son Las Marías y lo que estamos representando”, contó María Teresa a la agencia de noticias EFE.

La voz de los migrantes

Las Marías subieron al escenario de American Song Constest para contar uno de los momentos más tristes de su vida: la deportación de su padre, Raúl Eguino. Una historia que empezó cuando el señor y su esposa cruzaron ilegalmente la frontera hacía EE.UU. en la década de 1990.

Primero vivieron en California y luego se mudaron a Phoenix (Arizona), donde nacieron sus hijos y echaron a andar un próspero negocio de comida. Hasta que en 2008 su padre tuvo que presentarse a una cita anual con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero ya no regresó a casa. Fue deportado a México, donde ese mismo día moría la abuela materna de las gemelas.

La familia se vio obligada a dejar Phoenix e instalarse de regreso en su natal Nogales, Sonora (México), donde enfrentaron retos difíciles. Entre ellos, que María Teresa y María Isabel tuvieran que cruzar todos los días de Nogales a Arizona para seguir estudiando.

“Nosotras éramos pochas de a tiro, no hablábamos español. De la noche a la mañana nos tocó madurar porque de la frontera para acá ya no había nadie que abogara por nosotras. En la escuela, una compañera, dentro de su inocencia de niña, me dijo que mi papá debía ser un criminal porque lo deportaron. Eso me marcó mucho”, señala María Isabel.

De la Finikera

“Varias experiencias nos han hecho fuertes. Maldita la migra, se llevó al jefe. Nunca te imaginas cuánto duele lo que tienes hasta que lo pierdes”, dice la canción De la Finikera, titulada así por el argot usado entre los mexico-estadounidenses residentes en Arizona para referirse a Phoenix.

María Isabel aseguró a la agencia EFE que el tema también refleja la falta de pertenencia que experimentan los hijos de inmigrantes deportados que han tenido que ir tras sus padres.

“No somos de Nogales, Sonora, ni de Nogales, Arizona, ni de Phoenix, ni de aquí ni de allá”, resume.

Aunque Las Marías no obtuvieron el primer lugar en el concurso de la cadena NBC, sí están contentas por defender a su comunidad latina y migrante con la música regional mexicana, dijeron a la agencia española.