Hijos de Silvia Pinal revelan lo que le sucede a la actriz y por qué está en el teatro

La primera actriz, Silvia Pinal, desató la preocupación de sus fans al ser captada desmejorada durante una obra de teatro organizada por sus hijos

Regeneración, 12 de mayo de 2022. La Diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, reapareció en los escenarios para participar en la obra ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!‘, situación que fue motivo de burlas y quejas respecto a la apariencia física de la primera actriz.

Esta semana trascendieron varias imágenes de Silvia Pinal en una silla de ruedas para poder interpretar a la abuelita de Caperucita Roja durante la obra de teatro.

Los hechos preocuparon a los fans e internautas debido a que la actriz del cine mexicano lució desmejorada y con dificultad para estar trabajando.

La situación provocó que la familia de la matriarca fuera criticada en redes sociales, donde los hijos de la empresaria fueron tundidos bajo la hipótesis de que obligan a Silvia Pinal a trabajar pese a su estado de salud.

Durante las imágenes, Silvia Pinal fue vista sin fuerza, realizando «play back» para sus actos y estando en un sillón con ruedas acondicionadas para facilitar su participación en la obra de teatro.

Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel fueron cuestionados por la prensa sobre los diversas opiniones que comenzaron a circular en redes sociales respecto al estado de salud de Silvia Pinal.

En primer lugar, Luis Enrique Guzmán fue cuestionado sobre una nota que fue publicada en una revista de circulación nacional que lo tachaba de cobrar millonaria cantidad por la presencia de su madre.

Respecto a la polémica, el productor mencionó al programa ‘Hoy Día’ que su intención no es esa y que su madre está contenta de pisar los escenarios.

Asimismo, el hijo de Silvia Pinal, comentó que su madre está utilizando el teatro como su terapia para superar la depresión.

En otro orden de ideas, Sylvia Pasquel fue cuestionada por el programa ‘Al rojo vivo‘, donde ella abrió su corazón para pronunciarse sobre la polémica entorno a su madre.

Esto ocurrió luego de que la Diva del cine se negara a realizar la función que era dedicada a la prensa, informándose después que se debió a problemas de salud.

«Estaba en Acapulco, no estaba de vacaciones, estaba trabajando, ni siquiera pude ver a mi mamá porque tenía llamado (…) Me enteré de que mi mamá no había dado la función (…) me explicaron qué era lo que estaba pasando. Mi mamá estaba enferma de la panza»

comentó Sylvia Pinal