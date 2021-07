Loret de Mola acusó al presidente López Obrador de alentar su responsabilidad en el montaje de la detención Cassez-Vallarta.

Regeneración, 12 de julio del 2021. A través de un video el periodista, Carlos Loret de Mola, reiteró que desconocía del montaje sobre la detención de la francesa, Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros.

Sin embargo, excolaboradores del periodista señalan lo contrario, el excoordinador de información del noticiero “Primero Noticias”, Juan Manuel Magaña, señaló que Loret de Mola si sabía sobre el montaje.

Además, acusa al conductor del noticiario matutino de haber pedido revivir una escena, de un acontecimiento que se señaló estaba sucediendo en vivo.

Este lunes Carlos Loret de Mola, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña comparecieron ante un juez, donde también se encontraba Vallarta en calidad de testigo.

En el video realizado por el periodista acusa a sus excompañeros en “Primero Noticias”, Barranco y a Magaña de hacer del ataque en contra de su persona un modus vivendi.

Señaló que Barranco no sostuvo ante el juez la acusación de que le había advertido que la detención de Cassez y Vallarta era un montaje; mientras que indicó que tampoco Magaña le indicó si se había percatado de algo extraño durante el operativo.

Loret de Mola indicó que acepta su responsabilidad por no darse cuenta de que se trataba de un montaje, pero señala que no acepta que se le involucre con el gobierno federal para poder realizarlo.

Así mismo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de alentar esa versión, además de utilizar al poder del Estado para alentar “esta mentira”.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH

— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021