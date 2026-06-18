Rafael Caro Quintero se presenta a audiencia en Nueva York

Los fiscales informaron al juez Block que dialogan con la defensa para un posible acuerdo que prevenga el juicio de Quintero

Regeneración, 18 de junio 2026– El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero estuvo presente este miércoles 17 de junio de 2026 en una audiencia preliminar en la corte del Distrito Este de Nueva York.

Jurado anónimo

La Fiscalía pidió que se incluya a un jurado anónimo y parcialmente separado, con el objetivo de resguardar su seguridad y neutralidad.

La audiencia, que solo duró 10 minutos, fue dirigida por el juez Frederic Block.

Estuvo enfocada en cómo se manejarán los documentos y las pruebas oficiales que son consideradas secretas y que se introducirán en el caso.

También se discutió la manera en que se compartirán dichos documentos entre la Fiscalía y la defensa.

Solicitud

La Fiscalía de Nueva York reiteró su solicitud para que haya un jurado anónimo en el juicio de Rafael Caro Quintero.

Además, pidió la designación de un Oficial de Seguridad de Información Clasificada, debido a la naturaleza de las pruebas y datos del caso.

En concreto, la Fiscalía desea que el jurado sea llevado hacia y desde el tribunal por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Esto deberá realizarse durante los días que se lleve a cabo el juicio, para garantizar que no tengan contacto con el público.

Integridad y neutralidad

Estas acciones son necesarias para salvaguardar la integridad del juicio y la neutralidad del jurado.

Con el fin de prevenir el acoso, la coacción u otras formas de interferencia que puedan afectar a sus integrantes.

Hasta ahora, la fecha programada para el inicio del juicio de Rafael Caro Quintero sigue siendo el 8 de marzo de 2027.

No obstante, en la audiencia de hoy, los fiscales informaron a Block que existe la posibilidad de que haya negociaciones con la defensa para un posible acuerdo que evite el juicio.

Charlas en curso

Aunque hasta este momento no se ha alcanzado ningún acuerdo y las charlas continúan en curso.

A pesar de que la comparecencia de este miércoles fue corta, el juez Frederic Block programó la próxima audiencia en contra de Rafael Caro Quintero para el 1 de octubre de 2026.

Se llevará a cabo en la misma corte del Distrito Este de Nueva York.