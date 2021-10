Regeneración 23 octubre 2021. La influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García se rapó en apoyo a un niño con cáncer.

Durante esta mañana, Mariana Rodríguez acudió al DIF Capullos ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

En compañía del menor con cáncer al que Mariana se encuentra apoyando comenzó a cortarse el cabello.

Posteriormente, Mariana recibió ayuda de una estilista quien comenzó a seccionarle el cabello y cortarlo poco a poco.

Por medio de sus redes sociales, la influencer compartió como cada trenza de cabello que le cortaban lo obsequiaba al menor con cáncer.

También platicaba y jugaba con el menor mientras a este le cortaban el cabello.

Hasta que finalmente mostró a todos sus seguidores cómo quedó su cabello y el del pequeño con cáncer.

Cabe señalar que Mariana Rodríguez relató por medio de sus redes sociales que cuando acompañó a Samuel García en la campaña conoció a un menor que le robó el corazón.

Este menor se encuentra en DIF Capullos donde hay muchos otros niños que padecen leucemia.

“Está teniendo una quimio muy fuerte y ya se le está volviendo a caer el pelo, ya le había crecido. La está pasando un poco mal (…) anda con los ánimos abajo», comentó Mariana.

«Ya varias partes de su cabecita no tienen pelo y lo más recomendable es ya raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso”, dijo la influencer.