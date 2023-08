Marko Cortés pide a padres que se arranquen las hojas de los libros de texto; redes lo exhiben

Al panista, Marko Cortés, ya solo faltaba que dijera que se quemaran los libros de texto gratuitos tal y como sucedió hace 90 años con los nazis en 1933.

RegeneraciónMx, 2 de agosto de 2023.- Como si se tratara de tiempos fascistas, el presidente del PAN, Marko Cortés pidió a los padres de familia arrancar las hojas de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.

En un mensaje en redes, el panista exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que frene la distribución de los libros de texto gratuitos para primaria y secundaria ya que se está queriendo “ideologizar” a los niños.

La cereza del pastel del pésimo mensaje del panista llegó al pedir a los padres de familia que arranquen las hojas de los libros que ponen en jacque la enseñanza de la familia y sus ideales.

“Los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador desechen los libros de texto que den a sus hijos o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus hijos”, señaló.

El panista reiteró su mensaje fascista en uno de los voceros favoritos, durante el programa de Ciro Gómez Leyva en el que todo lo que quiera decir la oposición se permite.

Y no solo eso, Marko Cortés siguió lanzando mentiras diciendo que en la elaboración de los materiales educativos no se tomó en cuenta la opinión de las madres y padres de familia y que se pretende imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia.

“Sin tomar en cuenta a la sociedad y en contra de la ley, los libros fueron escritos en lo oscurito; el gobierno decretó como reservada hasta 2028 la información referente a su redacción”, afirmó.

Max Arriaga exhibe las mentiras de la oposición

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro salió en defensa de lo que está pasando con los Libros de Texto y señaló que poco a poco está saliendo la verdad.

“El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”, destacó en redes.

— Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) August 2, 2023

Redes tunden al líder del PAN y a Marko Cortés

A través de redes sociales, lo internautas exhibieron la doble cara de los panistas a quienes dijo, son un ejemplo de lo que no debe ser además de evocar a la época de la segunda guerra mundial con los nazis.

