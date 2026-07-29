México Domina los Juegos Centroamericanos con 126 Medallas

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 con 126 medallas y 49 preseas de oro acumuladas

Regeneración, 28 de julio de 2026.– La delegación mexicana consolidó un sólido liderato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los atletas nacionales registraron su jornada más sobresaliente al alcanzar la cifra acumulada de 126 medallas totales.

La representación tricolor sumó un total de 22 títulos en una sola fecha de competencias internacionales intensas.

Con este resultado, México suma 49 medallas de oro, 45 de plata y 32 metales de bronce acumulados.

Por su parte, la disciplina de gimnasia rítmica firmó un desempeño impecable al conquistar seis oros en disputa.

De este modo, la delegación mexicana mantiene una abismal ventaja sobre Colombia, su perseguidor más cercano en la tabla.

El equipo colombiano ocupa la segunda posición con 84 insignias totales acumuladas durante toda la justa deportiva regional.

El contingente de Cuba marcha en el tercer puesto de la clasificación general con 48 preseas en total.

Récords regionales y actuaciones destacadas

En el ámbito de la natación, la representación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) logró tres medallas de oro.

El nadador Paulo Strehlke ganó los mil 500 metros libres e impuso un nuevo récord centroamericano.

Además, los relevos varoniles de 4×200 metros impusieron otra marca regional histórica con un tiempo de 7:15.9 minutos.

Por su parte, la nadadora Melissa Rodríguez conquistó el primer lugar de la prueba en 100 metros pecho.

Asimismo, la campeona mundial en ciclismo Yareli Acevedo obtuvo la medalla de oro en la competencia de omnium.

En los deportes acuáticos de esquí, los hermanos morelenses Patricio y Nelson Font consiguieron el codiciado 1-2 nacional.

El taekwondoísta Carlos Sansores cerró la cosecha de su disciplina con un oro en la categoría máxima.

En tenis individual, la deportista Julia García alcanzó lo más alto del podio tras superar a sus rivales.

Cierre de jornada y disciplinas por competir

En otras competencias, la gimnasia de trampolín sumó dos oros mediante las actuaciones destacadas de sus seleccionados nacionales.

El bádminton aportó dos preseas doradas gracias al notable esfuerzo continuo de la atleta Miriam Rodríguez.

Sin embargo, el equipo nacional cayó en tiro con arco compuesto ante los representantes de la delegación de Colombia.

A pesar de esa derrota, la delegación tricolor mantiene un amplio dominio en el medallero oficial de las competencias.

Finalmente, las autoridades de la Conade prevén incrementar la ventaja dorada en las siguientes jornadas de competencia.

La delegación aún aguarda la participación de sus figuras estelares en clavados y en atletismo.

También falta el debut de las competidoras nacionales en la disciplina de natación artística durante los próximos días.

Los atletas mexicanos continúan demostrando un alto nivel técnico para asegurar el campeonato de Santo Domingo 2026.