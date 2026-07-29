Sismo de Magnitud 7.1 en Japón Deja al menos 13 Muertos

Un sismo de magnitud 7.1 en Kumamoto, Japón, deja al menos 13 muertos y graves daños materiales en la isla de Kyushu

Regeneración, 28 de julio de 2026.– La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó la lamentable muerte de al menos 13 personas tras el devastador sismo.

Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió con fuerza la zona de Kumamoto, ubicada en la sureña isla de Kyushu.

Los equipos de emergencia trabajan incansablemente en la búsqueda y rescate de sobrevivientes que permanecen atrapados bajo los graves escombros.

La mandataria japonesa garantizó el despliegue inmediato de las Fuerzas de Autodefensa para colaborar activamente en las tareas de salvamento.

“Hay personas que todavía están esperando ser rescatadas, y es una carrera contra el tiempo”, declaró Sanae Takaichi.

El gobierno japonés coordina el envío urgente de alimentos, agua potable y suministros médicos hacia las regiones más gravemente castigadas.

Adicionalmente, las autoridades instaron a la población damnificada a extremar precauciones ante las elevadas temperaturas registradas en la zona afectada.

Las brigadas militares también colaboran en el traslado de pacientes hacia los centros hospitalarios habilitados en las ciudades vecinas.

Graves daños materiales y personas atrapadas

El violento movimiento telúrico provocó el colapso del segundo piso de un concurrido centro comercial en la localidad de Kashima.

Asimismo, se reportó el derrumbe de una chimenea industrial dentro de una fábrica en Yatsushiro con personas atrapadas bajo escombros.

Las autoridades locales investigan además una fuerte explosión urbana que presuntamente fue originada por una fuga de gas doméstico.

Paralelamente, se confirmó el descarrilamiento de un tren de pasajeros y severos daños en el histórico Castillo de Kumamoto.

Por otra parte, los servicios de salud locales atendieron a decenas de ciudadanos lesionados en diversos centros médicos regionales.

Las instalaciones aeroportuarias de la zona suspendieron sus vuelos comerciales debido al cierre preventivo de las pistas de aterrizaje.

En contraste, la Autoridad de Regulación Nuclear confirmó que no detectó anomalías en las tres plantas nucleoeléctricas cercanas al epicentro.

Diversos fabricantes industriales suspendieron temporalmente sus operaciones para revisar sus infraestructuras antes de reanudar las labores productivas habituales.

Alerta por réplicas y coordinación de rescates

Las labores de búsqueda física continuaron intensamente durante toda la madrugada para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

Los cuerpos de bomberos y rescatistas lograron recuperar dos cuerpos sin vida y rescatar con éxito a dos sobrevivientes atrapados.

El evento telúrico generó gran temor entre los habitantes al recordar el trágico terremoto que azotó a Kumamoto en 2016.

Las autoridades gubernamentales mantienen el monitoreo permanente en más de 900 kilómetros de distancia con respecto a la capital.

“El temblor me recordó al terremoto de Kumamoto y me asusté”, comentó Hiroki Shimoda, funcionario local del ayuntamiento de Mifune.

Por su parte, Shinji Kiyomoto, especialista de la Agencia Meteorológica de Japón, solicitó extrema precaución a toda la población civil.

El funcionario advirtió sobre el alto riesgo de fuertes réplicas sísmicas durante los próximos dos o tres días consecutivos.

Las autoridades internacionales permanecen atentas a la evolución de la emergencia en la isla asiática durante las siguientes horas.