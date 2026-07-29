Profeco Despliega 55 Ferias de Regreso a Clases en Todo el País

La Profeco desplegará 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país a partir del 31 de julio para apoyar la economía familiar

Regeneración, 28 de julio de 2026.– La Procuraduría Federal del Consumidor anunció la instalación de 55 Ferias de Regreso a Clases en todo el país.

Las jornadas de atención comercial arrancarán formalmente a partir del próximo viernes 31 de julio en diversas entidades.

El organismo gubernamental busca garantizar productos accesibles para el inicio del nuevo ciclo escolar de la educación básica.

Estas acciones benefician directamente la economía familiar mediante descuentos sustanciales en artículos indispensables para las niñas y niños.

“El despliegue de 55 ferias por parte de la institución tiene como objetivo acercar útiles escolares”, destacó la Profeco.

Las sedes autorizadas ofrecerán uniformes escolares, libros, papelería, mochilas, calzado y diversos servicios de telecomunicaciones a precios preferenciales.

De igual manera, los asistentes podrán acceder gratuitamente a cortes de cabello, certificados médicos y expedición de actas de nacimiento.

Esta estrategia integral busca evitar gastos excesivos en las familias mexicanas durante la temporada de mayores compras.

Servicios gratuitos y talleres para el ahorro

Además del comercio tradicional, el personal oficial brindará asesorías jurídicas sobre los derechos fundamentales de las personas consumidoras.

Especialistas capacitados impartirán talleres prácticos de Tecnología Doméstica para enseñar la elaboración casera de insumos de uso diario.

Los participantes aprenderán a elaborar fácilmente gel para el cabello y crema negra para calzado con fórmulas sencillas.

Estas herramientas buscan generar ahorros económicos significativos y permanentes dentro del presupuesto de los hogares participantes.

Asimismo, las autoridades invitaron a la población a consultar la útil Guía de Regreso a Clases en línea.

El documento digital contiene dos secciones dirigidas tanto a las personas responsables de crianza como a los estudiantes.

Este material pedagógico orienta sobre la organización, comparación de precios y planeación del presupuesto para la compra escolar.

Todas las fechas y ubicaciones precisas estarán disponibles dentro de la página oficial del organismo regulador nacional.

Sede de la capital y vigencia nacional

Por lo que respecta a la capital, el evento central tendrá lugar dentro de las instalaciones del complejo Expo Reforma.

La sede abrirá sus puertas al público en general durante el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

El horario de atención a los visitantes será continuo de nueve de la mañana a seis de la tarde.

“La Feria de Regreso a Clases de la Ciudad de México tendrá como sede el complejo Expo Reforma”, añadió Profeco.

Las ferias comerciales mantendrán sus actividades operativas en los estados a partir del 31 de julio.

El despliegue nacional concluirá sus labores de apoyo familiar hasta el próximo 4 de septiembre del presente año.