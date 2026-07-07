Regreso de Deportistas Rusos a Olímpicos Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional retira las sanciones a los atletas de Rusia. Volverán sin sus símbolos nacionales

Regeneración, 7 de julio de 2026.– El Comité Olímpico Internacional autorizó el regreso de los atletas rusos a los torneos internacionales de equipos.

Los competidores de dicha nación podrán buscar su boleto directo hacia los próximos certámenes olímpicos.

Sin embargo, la institución mantendrá el veto temporal sobre los símbolos patrios de este país euroasiático.

Los deportistas competirán sin su bandera nacional ni su himno oficial.

Esta decisión busca separar las acciones políticas de los logros individuales de los competidores.

Kirsty Coventry, directiva del organismo, declaró: «Queremos garantizar a todos los deportistas la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos».

También añadió que los atletas no deben ser considerados responsables por los actos de su gobierno.

Rusia celebró de inmediato este nuevo dictamen del deporte mundial.

Reacciones ante el nuevo escenario

El gobierno de Moscú recibió de buena gana la postura adoptada por la dirigencia olímpica.

Su ministro de Deportes, Mijaïl Degtiarev, afirmó en sus redes sociales que «el movimiento olímpico quede fuera de la política».

No obstante, algunos colectivos internacionales de atletas lamentaron profundamente la falta de sanciones severas.

La comunidad deportiva global muestra opiniones divididas ante la readmisión rusa.

Por su parte, el director deportivo del COI, Pierre Ducrey, advirtió sobre un «paisaje fracturado» en la actualidad.

Ciertas federaciones internacionales mantendrán el bloqueo absoluto sobre toda delegación proveniente de Moscú.

En contraste, disciplinas como la natación y el judo ya permiten la participación de competidores rusos.

La clasificación para Los Ángeles 2028 iniciará durante este verano.

Antecedentes y control estricto

Las autoridades olímpicas reforzarán las pruebas de control antidopaje a los deportistas readmitidos.

La poderosa delegación de Eurasia arrastra duras penalizaciones por irregularidades médicas desde el año 2016.

Debido a esos escándalos previos, compitieron bajo banderas alternativas en anteriores citas veraniegas e invernales.

El historial de infracciones sanitarias pesa sobre la reputación del equipo.

Además, el organismo mantendrá bajo estricta observación las actividades del comité olímpico de Rusia.

La suspensión provisional de la entidad rusa fue levantada con ciertas reservas regulatorias.

Se vigilará de cerca que no operen ilegalmente dentro de los territorios ucranianos ocupados.

El principio de estricta neutralidad guiará el camino de los atletas hacia el futuro.