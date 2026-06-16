Frente frío fuera de temporada impactará a México con lluvias

Continuara la ola de calor en el norte y noreste del país, sin embargo fuertes lluvias amenazan con azotar sorpresivamente

Regeneración, 16 de junio 2026– En los días que vienen, las condiciones climáticas en México serán influenciadas por varios sistemas atmosféricos que causarán lluvias de diferentes intensidades en gran parte del país, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo.

Ola de calor

A la vez, se mantendrá un ambiente cálido en numerosas regiones del país, con la continuidad de una ola de calor en áreas del norte y noroeste.

Además, habrá un aumento gradual de las temperaturas en diversas partes de la República.

Se estarán combinando una circulación ciclónica, divergencia en la altitud, un frente frío inusual y la llegada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México.

Esto traerá precipitaciones fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, noroeste y occidente de México.

Lluvias intensas

Se anticipan lluvias intensas en áreas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con descargas eléctricas y posible granizo.

Igualmente, se generarán chubascos y lluvias intensas en esas regiones, así como en el centro y sur del país.

Las temperaturas cálidas a muy cálidas seguirán en gran parte del territorio, con una ola de calor persistente en regiones de Baja California, Sonora, Durango y Sinaloa.

Se esperan lluvias de fuertes a intensas en áreas de 18 estados de México.

Pronóstico