Prisión Preventiva a ‘El Tío’, Presunto Operador de Los Chapitos

Un juez federal dictó prisión preventiva contra Ricardo Ozuna Tirado, alias El Tío, presunto operador de Los Chapitos en Mazatlán

Regeneración, 28 de julio de 2026.– Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Ricardo Ozuna Tirado, alias El Tío.

El imputado es señalado como operador financiero de una célula criminal vinculada al grupo Los Chapitos.

Las autoridades mexicanas también procesaron a cinco hombres capturados durante el mismo operativo oficial.

La detención de todos los sospechosos ocurrió tras un despliegue coordinado en el municipio de Mazatlán.

En este contexto, la Fiscalía General de la República acusó al presunto líder por graves delitos federales.

La dependencia imputó al detenido por “operaciones con recursos de procedencia ilícita” dentro de la investigación.

Asimismo, la representación social le atribuyó la “posesión de un arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo”.

Las fuerzas de seguridad también sumaron cargos relativos a delitos contra la salud por posesión de marihuana.

Aseguramientos y cargos contra colaboradores

Por su parte, los otros cinco acusados enfrentan imputaciones penales por la posesión de metanfetamina y fentanilo.

Las autoridades identificaron a estos hombres como Alejandro Coronel, Marcelo Eduardo Mendoza y tres acompañantes más.

De manera complementaria, los agentes de seguridad incautaron diverso armamento militar durante las intervenciones domiciliarias.

El operativo federal permitió además el decomiso directo de aproximadamente 100 mil dólares en efectivo.

Cabe destacar que los uniformados decomisaron dos vehículos, teléfonos celulares, equipos de cómputo y dos inmuebles.

Los seis implicados permanecen bajo estricta custodia federal mientras avanza la causa penal en su contra.

La acción policial representa un golpe contundente a las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad legal de cada uno de los probables responsables.

Situación jurídica y traslado a penal federal

Respecto al proceso judicial, la jueza encargada del caso calificó como totalmente legal la detención inicial.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación presentó formalmente los datos de prueba recabados.

Sin embargo, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para responder.

Por ello, la autoridad competente determinará la situación jurídica definitiva en la siguiente audiencia pública.

De este modo, los procesados continuarán privados de su libertad durante el desarrollo del procedimiento.

La FGR confirmó que ingresarán al “Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 8” en Guasave.

El recinto penitenciario mantendrá medidas especiales de seguridad para resguardar a todos los acusados detenidos.

Las autoridades judiciales fijarán la fecha exacta para reanudar la audiencia y dictar la resolución correspondiente.