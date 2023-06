¡No puede ser! Lilly Téllez anuncia que no va por la presidencia

A través de un vídeo, la senadora del PAN, Lilly Téllez dijo que no irá por la candidatura presidencial.

RegeneraciónMx, 28 de junio de 2023.- A pesar de que las encuestas la colocaban como una aspirante fuerte, la senadora del PAN Lilly Téllez se baja de la búsqueda de la candidatura presidencial.

A través de un vídeo publicado en redes, la senadora odiadora de la 4T dijo que no participará en la elección para definir al candidato del PRIANRD.

“Ya he decidido que no participaré en ese proceso […] por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada”, señaló.

La panista había enviado una serie de preguntas a la dirigencia del llamado frente que conforman los tres partidos de oposición.

“El método así como se ha planteado no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes”, señaló Lilly Téllez.