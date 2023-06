Video: Atleta Cubana regresa medalla a mexicana que la había perdido por “reglas absurdas”

Una muestra de espíritu deportivo se dio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, cuando una atleta Cubana, regreso una medalla que no le correspondía.

Regeneración Mx, 28 junio 2023. En el mundo del deporte hay una expresión que la atleta cubana, Laina Pérez, honró, “Fair Play”, es decir, “Juego limpio”, al rechazar y regresar una medalla de bronce a la mexicana, Alejandra Cervantes.

El emotivo momento se vivió en la edición 45 de los Juegos centroamericanos y del Caribe, cuando Laina Pérez, quien compitió en la categoría de tiro deportivo de 10 metros con pistola de aire, fue premiada con la medalla de Bronce aun cuando quedo en el cuarto lugar de la prueba.

Pero rechazo recibir la presea y se la regreso a Alejandra Cervantes, pues catalogó de “reglas absurdas” las razones por las que se la daban a ella y no al tercer lugar, como deportivamente correspondía.

Resulta que una de las reglas de esta competencia es que un podio no puede completarse con competidores del mismo país y en caso de suceder la medalla de bronce se recorre al cuarto lugar.

Para que de esta forma se muestre diversidad internacional al momento en el que los atletas reciben las medallas de Oro, Plata y Bronce.

Sin embargo, la atleta cubana, recibió la medalla e inmediatamente se la regresó a Alejandra Cervantes diciéndole “de verdad te la ganaste”, mientras se la volvía a colocar en el cuello.

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella”, mencionó Laina Pérez.