Onda Tropical 13 Provocará Lluvias Intensas en 25 Estados

El Sistema Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias fuertes y tormentas. Sigue las recomendaciones de protección civil

Regeneración, 30 de junio de 2026.– La Onda Tropical número 13 afectará diversas regiones del país hoy.

Este fenómeno interactúa con canales de baja presión en el occidente mexicano.

Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en al menos 25 entidades federativas.

El fenómeno vendrá acompañado de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizo.

En consecuencia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta preventiva urgente.

Las precipitaciones pueden provocar riesgos significativos en zonas vulnerables del país.

Existe probabilidad de deslaves, desbordamientos de arroyos e inundaciones en áreas bajas.

El organismo exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC llama a la afición a mantener medidas de autocuidado por pronóstico de lluvias durante el partido entre México y Ecuador.



🔗 https://t.co/tk2tUwu0D8 pic.twitter.com/ZmwfnLmzks — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

Pronóstico durante la jornada deportiva

El clima podría afectar el encuentro de la Selección Mexicana esta noche.

El equipo nacional enfrentará a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

El pronóstico señala un 60 por ciento de probabilidad de tormentas.

Se espera que la intensidad disminuya conforme avance el partido.

Los aficionados deben estar preparados ante posibles cambios bruscos del tiempo.

Las autoridades monitorean la evolución atmosférica en el recinto deportivo capitalino.

Esta información permitirá garantizar la seguridad de los asistentes al estadio.

La coordinación logística es fundamental durante este evento deportivo masivo.

Distribución geográfica de las precipitaciones

El temporal afectará gran parte del territorio nacional durante las próximas horas.

Se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Jalisco.

Asimismo, otras 21 entidades sufrirán precipitaciones de menor intensidad pero peligrosas.

El monitoreo climático se mantiene activo en todo el país.

Mientras algunas zonas enfrentan tormentas, otras regiones experimentarán un calor extremo.

En Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa habrá temperaturas altísimas.

Se prevén valores térmicos máximos de 40 a 45 grados Celsius.

La población debe mantenerse hidratada y evitar la exposición directa al sol.