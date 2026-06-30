Activan doble alerta en 8 alcaldías por fuertes lluvias y granizo

Debido a las intensas precipitaciones, Protección Civil emitió alertas y recomendaciones para 8 alcaldías de la Ciudad de México

Regeneración, 30 de junio 2026– La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido una doble alerta por un aumento en las lluvias fuertes para la mañana de este martes 30 de junio en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Alerta

Las alcaldías que están en alerta son las siguientes:

Alerta Naranja: Se activó para la alcaldía Gustavo A. Madero.

Donde se prevén lluvias muy fuertes y granizo entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana.

Alerta Amarilla: Se mantiene para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En esas áreas se anticipa lluvia de 15 a 29 milímetros y la posibilidad de granizo entre las 6:40 y 10:00 horas de la mañana.

Pronóstico

El pronóstico también indica un acumulado de lluvia de entre 15 y 29 milímetros entre las 14:00 y las 21:00 horas de este martes 30 de junio.

Por esta razón, la autoridad aconseja a la población llevar paraguas o impermeable, así como reutilizar el agua de lluvia para el riego de plantas o trabajos en el hogar.

Asimismo, la Secretaría subraya la relevancia de limpiar las coladeras para evitar que se bloqueen con basura u objetos, además de no arrojar grasas al drenaje.

Igualmente, se recomienda no transitar por vías que tengan encharcamientos o que estén inundadas y manejar con precaución.

Precaución

Hay que tener cuidado con restos de árboles u otros objetos que podrían estar en el camino y dificultar el tránsito.

Además, la dependencia aconseja mantenerse alejado de áreas cercanas a muros, árboles, cables eléctricos y anuncios que podrían caer.

Las condiciones climáticas de este martes 30 de junio afectan de manera directa el transporte en la capital del país.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha anunciado que se está aplicando una marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8, 9 y B.

Seguridad

Esta acción obliga a los trenes a disminuir su velocidad para asegurar la seguridad de los pasajeros, por lo tanto, se sugiere a los usuarios planear sus horarios de viaje con anticipación.

Ante cualquier situación de emergencia, la Secretaría pone a disposición de la población los siguientes números de contacto: