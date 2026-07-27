Sheinbaum: Proteger del Impacto de Redes Sociales en Menores

Autoridades y especialistas alertan sobre riesgos del uso excesivo de redes sociales en el desarrollo cerebral de infantes y adolescentes

Regeneración, 27 de julio de 2026.– El Gobierno de México inició un análisis sobre el impacto de los dispositivos digitales en menores de edad.

Las autoridades advierten que el uso desmedido de pantallas afecta gravemente el crecimiento físico y cerebral de las infancias.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó la urgencia de discutir el tema con bases científicas.

Al respecto, sostuvo: “Debemos tener claro que los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados, y hay intereses que subastan nuestra atención”.

Por su parte, especialistas señalaron que las plataformas digitales generan sobrecarga de dopamina en el cerebro de los jóvenes.

Esta alteración química reduce el placer producido por actividades cotidianas y puede derivar en problemas de tecnoadicción.

La directora general de Concieo, Tania Jiménez García, explicó el funcionamiento del cerebro ante la sobreestimulación tecnológica.

En su intervención, afirmó: “Ante esta sobreestimulación de dopamina, el cerebro se protege, el cerebro se modifica”.

Consecuencias del uso temprano de tecnología

El uso constante de pantallas erosiona la capacidad de atención y dificulta la autorregulación en etapas formativas cruciales.

Asimismo, el acceso prematuro a teléfonos celulares se vincula con un deterioro en el desarrollo cognitivo.

La investigadora de la Universidad de Washington, Lucía Magis Weinberg, detalló el desbalance cerebral presente en los adolescentes.

Durante su exposición, remarcó: “Tenemos un auto, en esta metáfora, con un acelerador muy potente y un freno todavía en desarrollo”.

Además de afectar la concentración, las notificaciones nocturnas y la luz azul alteran los ciclos del sueño.

Esta dinámica sedentaria desplaza el ejercicio físico, la buena alimentación y la convivencia cara a cara.

Los expertos recomiendan limitar el uso de dispositivos según la edad y ofrecer alternativas de entretenimiento saludable.

La orientación adecuada requiere acompañamiento familiar constante y la creación de hábitos digitales equilibrados en el hogar.

Estrategias de concientización y política pública

Frente a esta problemática, el Ejecutivo Federal busca brindar información clara a docentes y padres de familia.

El objetivo principal radica en tomar decisiones colectivas para proteger la salud integral de las nuevas generaciones.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó la importancia de la prevención y el trabajo conjunto.

Durante la conferencia, declaró: “El uso excesivo de las redes sociales puede tener implicaciones para el resto de su vida”.

De igual forma, se impulsan campañas institucionales para promover la ciudadanía digital y regular entornos virtuales de riesgo.

Diversos países ya aplican normativas estrictas para controlar el acceso de menores a plataformas digitales.

El Estado mexicano mantendrá espacios de diálogo con especialistas para construir un acompañamiento efectivo en las escuelas.

Proteger el neurodesarrollo infantil representa una prioridad máxima para garantizar el bienestar futuro del país.