Primeras 12 locomotoras para Tren Maya de carga

Carga se suma a Tren Maya de Pasajeros:Sheinbaum. Circulación de mercancía del mercado global y local. Sistema de interconexión general

Regeneración 19 de julio de 2026. En los destcados de la semana Sheinbaum anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga; que se inaugura en 2027

“Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país. ¡Que viva el Tren Maya!”: Sheinbaum, desde Puerto Morelos, Quintana Roo.

Sheinbaum

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga.

Lo anterior resaltó en un video publicado en sus redes sociales.

Claudia presidenta realizó un recorrido de supervisión por la estación Puerto Morelos del Tren Maya de carga en compañía del secretario de la Defensa, general Trevilla y el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, general Vallejo.

E incluso, el director general del Tren Maya, general Ramírez; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous.

Así como las gobernadoras de Quintana Roo, Lezama y de Campeche, Sansores y los gobernadores de Yucatán, Díaz Mena; de Tabasco, May y de Chiapas, Ramírez.

Esto es, las y los mandatarios de las cinco entidades que recorre el Tren Maya de pasajeros y por donde pasará el sistema ferroviario de carga.

Como se sabe, el Tren de Pasajeros conecta el Aeropuerto Internacional de Cancún con ciudades coloniales, como Mérida, zonas arqueológicas -Chichén Itzá o Palenque y pueblos mágicos caribeños como Tulum y Bacalar.

Antes, un turista tenía que manejar muchas horas por carretera o tomar múltiples autobuses para moverse entre estos puntos.

Ahora, el tren permite recorrer toda la región de forma rápida y segura en un solo sistema de transporte.

Por otra parte, el Tren de Carga es una red de trenes pesados que transportará combustibles, alimentos, cemento y contenedores de mercancías a gran escala por toda la península.

Y es que el sureste de México históricamente ha estado un poco aislado del resto del país y depende mucho de los camiones de carga que saturan las carreteras.

El tren reducirá los costos de transporte de las empresas y abastecerá de forma más barata a los hoteles, comercios y ciudades de la región.

Y el detalle

La clave del éxito comercial de este tren está en cómo se conecta con el resto de América:

Conexión

El «Canal de Panamá» por tierra: El Tren Maya se une en el sur con otro megaproyecto llamado el Corredor Interoceánico.

Este es una línea de tren que cruza la parte más estrecha de México para conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico (el Golfo de México), sirviendo como una alternativa al Canal de Panamá para el comercio mundial.

Conexión a Norteamérica:

A través de esta unión, las mercancías que suban al Tren Maya podrán viajar por vías férreas hacia el centro de México y cruzar las fronteras hacia EE.UU y Canadá.

Salida al mar:

Conectará directamente con Puerto Progreso, el puerto marítimo más importante de la península de Yucatán, facilitando la exportación e importación de productos hacia Europa y la costa este de EE. UU.

Para un turista, es la forma ideal de explorar el mundo maya y el Caribe sin necesidad de auto. Para la economía, es la nueva gran autopista comercial que integra al sureste de México con los mercados globales.

El Sureste Mexicano?Esta región abarca cinco estados: Yucatán, Quintana Roo (donde está Cancún), Campeche, Chiapas y Tabasco.

El Tren Maya es una nueva red de vías de casi mil 500 kilómetros que rodea toda la península y conectar ciudades, puertos y selvas.