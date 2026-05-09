Paco Taibo Inaugura Librería en Parral con Libros Gratuitos

El Fondo de Cultura Económica inicia gira en Chihuahua para entregar libros gratuitos y abrir la librería Nellie Campobello en Parral

Regeneración, 8 de mayo de 2026.– El Fondo de Cultura Económica inició una ambiciosa estrategia de lectura en el estado de Chihuahua este mes de mayo.

La dependencia federal distribuirá gratuitamente miles de ejemplares de su nueva colección especial denominada «25 para el 25».

Este proyecto nacional busca que las juventudes tengan acceso directo a textos fundamentales de la literatura latinoamericana clásica.

Los libros se entregarán en diversas sedes estratégicas de la entidad hasta que se agoten las existencias disponibles.

Para lograr este objetivo, se han seleccionado 27 títulos imprescindibles que destacan por su gran calidad editorial y contenido.

La colección abarca géneros diversos como la poesía, narrativa, crónica y ensayo para todos los gustos de los lectores.

Entre las obras destacan títulos como Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor; Space Invaders, de Nona Fernández; y Zapatos para toda la vida, de Guadalupe Dueñas entre otros.

La iniciativa pretende eliminar las barreras económicas que impiden el acercamiento de los jóvenes a la cultura escrita.

Inauguración de la Librería Nellie Campobello

En este contexto cultural, la ciudad de Hidalgo del Parral celebrará la apertura de un nuevo espacio para los lectores.

La Librería Nellie Campobello abrirá sus puertas este domingo 10 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Casa Botello.

Este recinto ofrecerá una oferta inicial de 15 mil ejemplares con más de tres mil títulos de diversos géneros.

El esfuerzo conjunto busca fortalecer el hábito de la lectura regional.

Por su parte, el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, encabezará personalmente el importante acto de inauguración.

Durante el evento, el funcionario y el responsable del recinto regalarán libros a todos los jóvenes asistentes a la ceremonia.

La librería rinde tributo a la escritora Nellie Campobello, figura clave de la literatura de la Revolución Mexicana.

El establecimiento operará en horarios amplios para garantizar que toda la población pueda acceder a sus servicios culturales.

Libros gratis por municipios chihuahuenses

Además de la inauguración en Parral, las autoridades entregarán libros gratuitos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua y Ciudad Juárez.

El lunes 11 de mayo la jornada comenzará en la Biblioteca Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Abraham González, a las 11 de la mañana.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a las 5 de la tarde a la Plaza Cultural Los Laureles en la capital del estado para otro evento.

En estas sedes se continuará con la entrega de ediciones especiales para fomentar la creación de una sociedad crítica y con memoria histórica.

Para cerrar la gira, el martes 12 de mayo a las 2 de la tarde visitarán la Librería Universitaria de la UACJ en Ciudad Juárez.

En cada parada, Paco Ignacio Taibo II dialogará con los asistentes sobre la importancia de leer para transformar la realidad.

Con estas acciones territoriales, el Fondo de Cultura Económica reafirma su compromiso con la construcción de una República Lectora.

El gobierno busca democratizar el saber llevando libros de alta calidad a los precios más competitivos del mercado.