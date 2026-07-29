Trump y Zelensky Reactivan Diálogo de Paz y Misiles Patriot

Trump y Zelensky se reunieron en Washington para reactivar el diálogo de paz con Rusia y la producción de misiles Patriot

Regeneración, 28 de julio de 2026.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión privada con su homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky.

Los mandatarios se reunieron en el Despacho Oval antes del funeral del influyente senador estadounidense Lindsey Graham.

La cita ofreció una valiosa oportunidad para reforzar la alianza estratégica y el indispensable apoyo militar a Kiev.

Este diálogo presencial ocurrió en un periodo caracterizado por relaciones bilaterales considerablemente más cordiales entre ambas naciones.

Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido ciertos retrasos en el envío de ayuda militar crucial para Ucrania.

La trágica pérdida del senador Lindsey Graham significó la desaparición de uno de los mayores defensores de Kiev.

No obstante, las autoridades de ambos países buscan concretar acuerdos de defensa que fortalezcan la seguridad regional.

El encuentro bilateral representa un paso muy significativo para revitalizar las estancadas negociaciones de paz internacionales.

Acuerdos para la producción de misiles Patriot

Zelensky confirmó a través de sus canales oficiales que sostuvo una fructífera y “buena reunión” con el presidente Donald Trump.

El líder ucraniano abordó la promesa realizada por la NATO respecto a las licencias de armamento estratégico.

El plan contempla otorgar los permisos necesarios para que Ucrania pueda fabricar misiles interceptores Patriot localmente.

Estos avanzados sistemas defensivos resultan fundamentales para derribar de forma efectiva los peligrosos misiles balísticos rusos.

“Hablamos con el presidente sobre las licencias para fabricar interceptores para los Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda”, afirmó Volodymir Zelensky.

Las ciudades ucranianas sufren actualmente un severo y continuo desabasto de estos vitales suministros de defensa aérea.

La tecnología bélica estadounidense constituye la única herramienta capaz de neutralizar la violenta ofensiva aérea de Rusia.

Las conversaciones técnicas continuarán en las próximas semanas para definir los mecanismos formales de transferencia tecnológica.

Impulso a las negociaciones de paz con Rusia

El mandatario ucraniano aprovechó el espacio diplomático para enfatizar la urgencia de alcanzar una pronta solución pacífica.

El proceso de negociación diplomática se encuentra actualmente paralizado tras enfrentamientos armados prolongados por cinco años.

Ambos gobernantes acordaron sumar esfuerzos concretos para reactivar las conversaciones de paz con las autoridades rusas.

Las iniciativas conjuntas buscan poner un fin definitivo al devastador conflicto armado que afecta a Europa.

“También hablamos de diplomacia: es importante intensificar el proceso diplomático”, añadió textualmente el mandatario Volodymir Zelensky.

Las partes reiteraron la necesidad de coordinar acciones efectivas que faciliten el diálogo formal entre las partes.

El Gobierno de Estados Unidos reafirmó su intención de colaborar en la búsqueda de soluciones duraderas.

Las gestiones diplomáticas internacionales continuarán durante los próximos días en diversos foros de alcance global.