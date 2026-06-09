Puebla: Hasta 50 años de Prisión por Robo a Transporte de Carga

La FGR obtuvo condenas históricas contra asaltantes de camiones. Los criminales operaban con secuestro exprés e inhibidores de señal

Regeneración, 8 de junio de 2026.– La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias condenatorias de hasta 50 años de prisión en el estado de Puebla.

Los Ministerios Públicos Federales presentaron pruebas contundentes para castigar severamente el robo de unidades de autotransporte federal de carga.

El personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional desahogó los expedientes de dos investigaciones penales de manera exitosa.

Las resoluciones judiciales buscan inhibir significativamente los asaltos violentos perpetrados contra choferes dentro de la red carretera del país.

Como consecuencia de este combate legal, las autoridades judiciales aplicaron todo el peso de la ley en el primer caso.

Un juez federal dictó una condena de 40 años de prisión en contra de David Joann Andrade por múltiples delitos.

El acusado participó activamente en el robo de mercancías, secuestro exprés y portación ilegal de equipo tecnológico de bloqueo.

Asimismo, el sentenciado deberá cubrir de manera obligatoria una multa económica equivalente a 108 mil 570 pesos de cuota.

Detalles del primer golpe delictivo

Por otra parte, los reportes oficiales detallaron la forma de operar de esta banda criminal en las autopistas locales.

El suceso delictivo ocurrió durante el mes de marzo de 2024 sobre la estratégica autopista con dirección hacia Puebla.

Los delincuentes interceptaron con violencia un tractocamión cargado en su totalidad con 703 cajas de huevo de consumo comercial.

Los cómplices sometieron al chofer mediante amenazas físicas directas para evitar que solicitara auxilio a las corporaciones policiales.

En sintonía con las investigaciones de la corporación, la detención se concretó exitosamente sobre la carretera federal México-Puebla.

Los elementos de seguridad interceptaron el vehículo robado a la altura del municipio de Huejotzingo para realizar una inspección.

Al momento de la revisión, las autoridades rescataron a una víctima que fue privada de la libertad en el camarote.

Los agentes aseguraron un arma punzocortante y un sofisticado aparato bloqueador de señal celular provisto con 16 interruptores activos.

Condena máxima en el segundo caso

En el mismo sentido, el segundo proceso judicial finalizó con un castigo penal todavía más severo para el indiciado.

Las autoridades de la fiscalía federal obtuvieron una sentencia condenatoria de 50 años de cárcel contra Elías Romero Herrera.

Al hoy sentenciado se le halló plenamente responsable de robo calificado, privación ilegal de la libertad y portación de inhibidores.

Los dictámenes emitidos por el tribunal judicial fijaron además una multa económica complementaria de 337 mil 960 pesos.

Finalmente, los registros oficiales indicaron que el violento asalto se perpetró en la autopista Córdoba-Puebla, en el municipio de Acatzingo.

El agresor utilizó tecnología ilegal de 24 antenas para incomunicar la unidad que transportaba 60 toneladas de azúcar de caña.

El chofer de la pesada unidad fue amordazado y encerrado contra su voluntad durante el trayecto de la unidad.

Con estas acciones jurídicas, la Fiscalía General de la República obtuvo sentencias condenatorias contundentes contra los delincuentes del transporte.