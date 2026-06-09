Pozo Hojalateros para Abastecer a 34 mil Habitantes

El gobierno de Chimalhuacán puso en marcha el pozo Hojalateros. La obra forma parte del Plan de Oriente para combatir el desabasto hídrico

Regeneración, 8 de junio de 2026.– El gobierno municipal de Chimalhuacán puso en marcha el pozo Hojalateros tras finalizar los trabajos de reperforación técnica.

La reactivación de esta fuente hídrica busca solucionar el severo desabasto en las tomas domiciliarias de la zona baja.

La infraestructura hidráulica beneficiará directamente a más de 34 mil vecinos de cinco barrios tradicionales de la demarcación.

Las familias afectadas padecieron la escasez del líquido durante los seis meses que duraron las complejas obras civiles.

Como consecuencia de esta apertura, las autoridades municipales detallaron el alcance técnico de la nueva maquinaria instalada.

La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez reveló que la bomba extraerá alrededor de 50 litros de agua por segundo. La funcionaria sostuvo que esta obra forma parte de las acciones impulsadas dentro del Plan Integral de la Zona Oriente.

Esta estrategia de desarrollo social cuenta con la estrecha coordinación del Gobierno de México, autoridades estatales y municipales.

Calidad del agua y distribución

Por otra parte, el organismo hídrico local implementó medidas estrictas para asegurar las condiciones de salubridad del recurso.

Al respecto, Misael Miguel Pedro, director del Odapas, informó que la fuente ya surte de manera formal a la comunidad.

Los ingenieros ejecutan estudios especializados para aplicar procesos avanzados de cloración en las líneas de distribución.

Estas labores técnicas permanentes permitirán elevar la calidad del agua entregada a los hogares de los colonos mexiquenses.

En sintonía con el reporte oficial, el suministro comenzó a regularizarse de forma paulatina desde el pasado fin de semana.

Los barrios beneficiados prioritariamente son Hojalateros, Cesteros, Curtidores, Talladores y también los residentes del sector Ebanistas.

Personal técnico del ayuntamiento supervisa las redes de distribución domiciliaria para detectar y reparar fugas de forma inmediata.

Las autoridades exhortaron a la población civil a cuidar el recurso y reportar cualquier anomalía en el bombeo.

Avances del Plan de Oriente

En el mismo sentido, el plan de rescate hídrico contempla la pronta incorporación de otras fuentes de abastecimiento fundamentales.

El gobierno local adelantó que el Pozo Vidrieros será el siguiente proyecto en incorporarse al sistema de agua.

Dicha infraestructura registra un notable 80 por ciento de avance general en su etapa de acondicionamiento y equipamiento.

Actualmente los especialistas realizan mediciones precisas del caudal para instalar un motor con la capacidad de extracción adecuada.

Finalmente, el organismo de agua confirmó que los trabajos de perforación continúan firmes en otros puntos del municipio.

La excavación del pozo Fundidores ya concluyó de forma exitosa y presenta un 70 por ciento de desarrollo.

Asimismo, las cuadrillas de trabajadores mantienen labores intensas en la perforación profunda del pozo denominado La Palma.

Con estas obras de mantenimiento, reperforación y perforación, el municipio proyecta resolver la demanda de agua a largo plazo.