Que se abran los paquetes y se cuente voto por voto en Jalisco: AMLO

AMLO recordó que en 2006, negaron recuento total de votos, Ahora se puede completar en una semana, asegurando transparencia y tranquilidad

El presidente AMLO recomendó a las autoridades electorales de Jalisco realizar un recuento de votos para aclarar los resultados de la reciente elección a gobernador en el estado.

Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, López Obrador afirmó que la responsabilidad recae en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

Sin embargo, considera que un “voto por voto, casilla por casilla” sería lo más adecuado.

AMLO y Jalisco

“Es asunto de las autoridades electorales, pero en casos de impugnaciones es conveniente abrir los paquetes y contar los votos. Esto se resuelve en pocos días, con la presencia de la autoridad electoral y representantes de los partidos, voto por voto, casilla por casilla”.

Así lo dijo AMLO.

Y es que el presidente recordó que en 2006, cuando él mismo denunció fraude en la elección presidencial, se negaron a realizar un recuento total de votos.

Esto, utilizando como excusas la legalidad y el tiempo que tomaría el proceso.

Ahora, señaló que la ley permite tal recuento y que este puede completarse en una semana, asegurando transparencia y tranquilidad.

Recomendación presidencial

En Jalisco seguiremos defendiendo cada voto. Tras varias irregularidades en la elección a gobernador, impugnaremos la elección para hacer valer la voluntad del pueblo que eligió un #CambioVerdadero . pic.twitter.com/oXCv9l2r87 — Morena Jalisco (@_MorenaJalisco) June 14, 2024

“Es una recomendación respetuosa, desde luego hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral, lo mío es una simple opinión, pero sí ayuda mucho porque con eso no hay sospechas, pero el que se niega a abrir paquetes, a contar, es porque sabe que no actuaron con honestidad, con limpieza.

Cabe destacar que la prensa le preguntó a AMLO si hay riesgo de cochinero.

“No sé exactamente que haya pasado, no puedo prejuzgar, no me corresponde”, apuntó AMLO.

Agradezco a mi Presidente @lopezobrador_ su interés por que se transparente la elección de Jalisco, donde hubo un terrible fraude.



Tienen que salir a la luz pública toda la suciedad y fraudes que hicieron en complicidad con las autoridades electorales para tratar de dar el… — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) June 20, 2024

AMLO insiste

“Mi recomendación es que se cuenten los votos y se abran los paquetes en presencia de todas las partes, así se resuelve todo. Quien se niega a abrir los paquetes es porque no actuó con limpieza”, añadió el presidente.

Las declaraciones de AMLO son tras la impugnación de Morena y sus aliados contra la elección al Gobierno de Jalisco.

Y, donde el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, fue declarado gobernador electo.

Por otra parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, ha señalado diversas irregularidades y aboga por respetar la voluntad del pueblo jalisciense, impugnando la elección ante el Tribunal Electoral para certificar su validez.

“Nuestra lucha es por la democracia y el respeto a la voluntad del pueblo, de forma pacífica y legal. Por eso impugnaremos la elección en Jalisco”, declaró Delgado.

🗳🔎 Ante la controversia postelectoral en Jalisco, donde Morena acusa a Movimiento Ciudadano de fraude, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a la autoridad electoral un recuento "voto por voto".



El gobernador @EnriqueAlfaroR , comentó que está de acuerdo con el… pic.twitter.com/CqzHXpeonT — Jalisco Noticias (@notijaliscotv) June 20, 2024

