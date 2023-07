Raymix agradece a AMLO recomendar su música; “necesitamos mejorar en la industria”

El cantante, Raymix, respondió con un emotivo mensaje al presidente de la república, luego de que incluyera una de sus canciones en la conferencia matutina.

Regeneración Mx, 5 de junio 2023 . A través de sus redes sociales, Edmundo Gómez Moreno, ​ mejor conocido como Raymix, ​agradeció al presidente, Andrés Manuel López Obrador, haber recomendado su música durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de julio.

“Amigos, el día de hoy me pasó algo grandísimo, el Presidente de la República ¡recomendó mi música!”, contó emocionado el intérprete de electrocumbias.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

AMLO recomienda la música de Raymix

Cabe destacar que el presidente de la república hizo una recomendación a los jóvenes, en cuanto a la música, y pidió que proyectaran el video de “Oye mujer” de Raymix, una de las canciones más populares del cantante originario del Estado de México.

Esto como parte de un combate a los narcocorridos o Corridos Tumbados, que se han puesto de moda nuevamente gracias a intérpretes como Peso Pluma, pero cuya temática es una apología al crimen organizado y a las drogas.

“Efectivamente, gente, gente, gente, gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchan, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia, eso no es humanidad, mi gente”, señaló Raymix

#DjAMLO | 🎶 ¡Hoy en su sección preferida! AMLO recomendó “Oye Mujer”, la electrocumbia de RayMix. 🎶

¡Vámonos con la cumbia! dijo el presi .💃 #Mañanera pic.twitter.com/1msHjTlV08 — DDC+ (@DDConfianza) July 5, 2023

Además, el joven cantante comentó que la situación por la que pasan muchos compositores en esta época, “mucha música de la que escribimos, si no le ponemos cosas de este tipo o si no hacemos la música con cierto morbo, pues la gente no la escucha y tienen razón”.

Finalmente, Raymix agradeció visiblemente emocionado el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de haber seleccionado su canción como un ejemplo de “música buena, de jóvenes”.