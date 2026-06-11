Recompensa por Jefe de Escoltas de Carlos Manzo: Fiscalía

La Fiscalía de Michoacán ofrece 100 mil pesos por José Manuel Jiménez Miranda. El ex militar es pieza clave en el asesinato de Carlos Manzo

Regeneración, 10 de junio de 2026.– La Fiscalía de Michoacán ofrece 100 mil pesos a quien aporte datos útiles sobre José Manuel Jiménez Miranda.

Las autoridades estatales buscan intensamente al ex militar por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

El ex funcionario municipal fungía formalmente como el jefe de escoltas del político al momento del crimen.

La justicia nacional considera al sospechoso una pieza clave para esclarecer por completo este trágico atentado.

Como consecuencia de las investigaciones en curso, el ex coronel del ejército cumplió siete meses prófugo de la ley.

El sospechoso se esfumó por completo tras salir a relucir su nombre en las primeras indagatorias oficiales.

Previamente, las corporaciones policiacas lograron detener a 22 personas presuntamente implicadas en el homicidio del mandatario.

Los agentes ministeriales mantienen un despliegue coordinado en todo el país para ejecutar la orden de aprehensión.

Antecedentes y fechas clave

El homicidio del presidente municipal ocurrió el 2 de noviembre del año anterior en la región de Uruapan.

A partir de esa fecha, los cuerpos policiacos iniciaron el seguimiento del círculo de protección del alcalde.

Es pertinente recordar que Jiménez Miranda asumió la jefatura de seguridad en agosto de este año tras capturas previas.

Su designación ocurrió justamente después del arresto de René Belmonte Aguilar, alias El Rino, un líder criminal local.

Derivado de este nombramiento de emergencia, el militar retirado de 61 años de edad tomó el control total.

El ex oficial contaba con una trayectoria de 43 años de servicio en las fuerzas armadas nacionales.

Por desgracia, el hombre de confianza abandonó sus responsabilidades legales inmediatamente después del atentado contra su jefe directo.

La mayoría de los guardaespaldas asignados al funcionario asesinado pertenecían activamente a la propia corporación de la policía municipal.

Historial del prófugo en el gabinete

El sospechoso tuvo un paso previo muy polémico por la administración pública de la demarcación michoacana.

Manzo nombró originalmente al ex militar como secretario de Seguridad Pública en agosto del año anterior.

Posteriormente, el ex coronel se integró formalmente al gabinete local el 1 de septiembre para combatir la delincuencia.

Sin embargo, su gestión al frente de la policía municipal terminó abruptamente debido a problemas de índole personal.

Por esta razón, el ayuntamiento retiró del cargo al militar el 30 de septiembre de ese mismo año.

Su destitución fulminante ocurrió tras reportarse una fuerte agresión física en contra de su propia esposa.

A pesar de este grave antecedente violento, el alcalde lo reincorporó tiempo después a su primer círculo.

Hoy en día, la Fiscalía General del Estado solicita el apoyo ciudadano para dar con el paradero del imputado.