Veracruz: Lluvias intensas e Inundaciones Activan el Plan DN-III

Fuertes tormentas provocan inundaciones y deslizamientos de tierra. Osorno Maldonado confirma activación de planes de emergencia

Regeneración, 10 de junio de 2026.– Fuertes tormentas inundaron la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado durante la madrugada.

El fenómeno meteorológico concentró una gran cantidad de agua en un periodo de tiempo muy corto en la región.

Por esta razón, las calles principales sufrieron severos encharcamientos que afectaron el tránsito vehicular de los ciudadanos locales.

Las autoridades activaron de inmediato el Plan Marina para auxiliar a la población civil en las colonias afectadas.

En este contexto, las zonas de Antón Lizardo y la Riviera Veracruzana concentraron los mayores daños por inundación.

Diversas brigadas operan equipos de bombeo especializados para retirar el agua acumulada en las vialidades de Alvarado.

Además, el personal de auxilio agiliza los trabajos de limpieza con el despliegue del operativo estatal Plan Tajín.

Las dependencias gubernamentales mantienen vigilancia permanente para prevenir riesgos mayores en los hogares cercanos a la costa.

Deslizamientos en la sierra de Zongolica

Las lluvias constantes provocaron graves deslizamientos de tierra en los municipios que integran la sierra de Zongolica.

El municipio de Magdalena reportó los daños más severos debido al desprendimiento de lodo sobre la infraestructura comunitaria.

Por consiguiente, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III para limpiar las viviendas que resultaron afectadas por el desastre.

La Secretaría de Obras Públicas coordina el uso de maquinaria pesada para liberar los caminos rurales bloqueados.

Aunado a estos incidentes en la montaña, el desbordamiento de ríos generó complicaciones viales en el municipio de Actopan.

La corriente cubrió por completo los vados, interrumpiendo la comunicación terrestre regular entre varias comunidades rurales de la zona.

A pesar de esto, las autoridades estatales aclararon que ningún poblado se encuentra en situación de aislamiento total.

El monitoreo de los cauces se mantiene activo para alertar a los ciudadanos ante posibles crecidas adicionales.

Reporte oficial y acciones de auxilio

La secretaria de Protección Civil de Veracruz coordinó las acciones de rescate con los alcaldes de las regiones afectadas.

La funcionaria Guadalupe Osorno Maldonado explicó detalladamente la naturaleza de este evento climático que afectó al estado mexicano.

La secretaria estatal declaró de forma textual: “son lluvias puntuales, son tormentas puntuales que de pronto no es tanto la cantidad de lluvias”.

La acumulación repentina de agua superó temporalmente la capacidad de los drenajes locales en las ciudades.

Con el fin de mitigar el desastre, la funcionaria detalló la continuidad de los operativos en la zona centro.

Osorno Maldonado confirmó que las fuerzas federales mantienen el Plan Marina activo en Puente Nacional y Paso de Ovejas.

El personal de auxilio trabaja intensamente desde el día anterior para normalizar las condiciones de vida de los habitantes.

La funcionaria concluyó que “caen en muy poquito tiempo, lo cual hace que la cantidad de lluvias sea mayor”.