Rey Carlos III: las cosas que cambiarán en Reino Unido tras su llegada

A partir de la muerte de la reina Isabel II y la llegada del rey Carlos III al trono, el Reino Unido iniciará una nueva era en la historia y en su forma de vida.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 10 de septiembre de 2022.- Al morir Isabel II no solo concluyó una era en la historia de la humanidad, sino que significó el inicio de varios cambios en la forma de vida de los británicos. Y es que a partir de que la reina pasó a la vida eterna, su hijo Carlos, entonces príncipe de Reino Unido, heredó el trono y un lugar en el himno, el dinero y hasta en las cajas de cereal de la nación.

Los británicos, a quienes se les enseña desde la educación básica a respetar y alabar a la corona, están acostumbrados a ver el retrato de Isabel II en todos lados. En los billetes, en las monedas, en los timbres postales… y así ha sido durante 70 años.

Sin embargo, ahora que hay un nuevo soberano, oficialmente llamado rey Calos III, todo esto cambiará.

El himno de Reino Unido

A lo largo de siete décadas, tiempo en que la reina Isabel II gobernó el Reino Unido, el himno se cantó con una frase por demás emblemática: God save the queen (Dios salve a la reina). Pero, al morir, tendrá que cambiar, ya que ahora la nación tendrá un rey: Carlos III. De tal manera que su primera estrofa quedará así:

“Dios salve a nuestro glorioso rey, larga vida a nuestro noble rey, Dios salve al rey; que lo haga victorioso, feliz y glorioso, que tenga un largo reinado sobre nosotros: ¡Dios salve al rey!”

Billetes y monedas

De inicio, el dinero ya no tendrá el rostro de Isabel II. Según el Royal Mint (casa de moneda de Reino Unido) actualmente hay 29 mil millones de monedas en circulación con la imagen de la cabeza de la reina. Para ser precisos, con el diseño más reciente, creado en 2015, cuando ella tenía 88 años. No se ha dicho cuándo empezarán a sustituirse por las que tendrán el rostro del rey Carlos III, pero algunos medios aseguran que el cambio será gradual y las nuevas monedas tendrán al soberano mirando al lado contrario que Isabel II.

Estampillas

De acuerdo con la BBC, desde 1967 las estampillas postales tenían impresa la silueta del perfil de Isabel II. Pero a partir de la muerte de Su Majestad ya no se producirán más con su imagen, aunque las que aún circulan seguirán válidas.

Además, más de 60 % de los 115 mil buzones de correo de Reino Unido llevan la marca EIIR, que significa Elizabeth (Isabel) y R por Regina. Fuera de Escocia, todos tendrán que ser cambiados por unos con la insignia de Carlos III.

Pasaportes

Los actuales pasaportes de Reino Unido se imprimen con la leyenda Her Majesty (su majestad en la forma femenina del inglés). Pero, ahora cambiarán por la frase His Majesty (en masculino del inglés).

Las cajas de cereal

Hay cajas de cereal, frascos de perfume y hasta de salsa cátsup que llevan las armas reales con la frase By appointment to Her Majesty the Queen (Con cita previa con Su Majestad la Reina, en español). Esto significa que están aprobados por la reina y son los productos que llegan a las casas reales. A partir del fallecimiento de Isabel II, dichos productos tienen dos años para dejar de usar este sello. Como Carlos III tenía sus propio sello de aprobación cuando era príncipe de Gales será ese mismo que se use en su reinado.