RegeneraciónMx, 9 de septiembre de 2022.- Ya entrados en temas de la Gran Bretaña cabe recordar que su influencia en el mundo entero no ha sido porque sí, ya que al menos 90 por ciento de los países han estado bajo su yugo en algún momento de la historia.

De los aproximadamente 200 países que existen, solo 22 se han salvado de la invasión de tropas británicas, bucaneros o piratas. Según el historiador inglés Stuart Laycok, hay varias y peculiares razones de ello.

En su libro All the countries we’ve ever invaded: and the few we never got round to, Laycok analizó la historia militar de Inglaterra y llegó a la conclusión de que dichos países no tienen acceso al mar, por lo que no eran tan importantes para el Imperio Británico, que estaba constituido sobre una hegemonía marítima. Claro ejemplo de esto son Bolivia y Paraguay, de los únicos tres de américa que se salvaron y que, coincidentemente, no tienen fronteras al mar. Además de Liechtenstein, Mónaco y Luxemburgo.

Costa de Marfil, Sao Tomé y Príncipe, Burundi y República del Congo no habrían sido invadidos porque Gran Bretaña ya tenía cubierto su dominio en el continente africano. Incluso, escribió en su libro, Guatemala y las Islas Marshall no han sido invadidos por despiste o porque no les ha dado tiempo.

Extensión territorial

Asimismo, Laycok concluyó que las 22 naciones pudieron librar la invasión, probablemente, porque estaban demasiado lejos o, simplemente, eran tan pequeñas que no tenían gran relevancia. Como Kirguizistán, Uzbekistán, Tayikistán, Mongolia, Bielorrusia, Chad, Mali y República Centroafricana.

Pero también hay una razón común en otros dos de esos países: tienen un gobernador obispo. Se trata de El Vaticano y Andorra. El primero, gobernador por el Papa (Francisco, actualmente), obispo de Roma. Y el segundo por el obispo de la Seu d’Urgell, co-príncipe junto con el Presidente francés.

Finalmente, Stuart Laycok mencionó en su libro que el único país europeo «de importancia» que no ha sido dominado por las tropas británicas es Suecia. E incluso, escribió, es probable que los suecos hayan invadido Gran Bretaña cuantas veces quisieron.