Sedema: Restauración Comunitaria del Cerro de la Estrella

La Secretaría del Medio Ambiente impulsa brigadas de reforestación y conservación comunitaria en el Cerro de la Estrella

Regeneración, 22 de julio de 2026.– La Secretaría del Medio Ambiente capitalina fortaleció las estrategias de conservación comunitaria en el suroriente de la metrópoli.

La dependencia estatal organizó diversas jornadas voluntarias denominadas Tequios por la Restauración dentro del Cerro de la Estrella.

Dichas actividades participativas buscan recuperar integralmente la cobertura vegetal en esta importante Área Natural Protegida de Iztapalapa.

Asimismo, la integración ciudadana permite avanzar rápidamente en las tareas operativas durante la actual temporada de lluvias.

El plan institucional contempla sembrar más de dos mil cuatrocientos ejemplares de variadas especies arbóreas nativas.

Entre la vegetación seleccionada destacan árboles de tepozán, huizache, cazahuate, palo dulce y el tradicional chapulixtle.

Por otra parte, las brigadas ambientales concentran sus labores de siembra en diversos parajes prioritarios de la reserva.

Las áreas intervenidas incluyen parajes como Ladera Jazmín, Ladera Moctezuma, Cufas, Loma Encantada y Barranca Jazmín.

Mediante estas intervenciones continuas, la autoridad capitalina busca consolidar la regeneración del ecosistema urbano local.

Por su parte, la respuesta de la población ha sido fundamental para alcanzar los primeros objetivos trazados este año.

Hasta el momento, más de cien personas voluntarias han logrado plantar mil trescientos noventa y cuatro ejemplares.

La convocatoria ciudadana permanece abierta mediante registro previo en los canales de atención oficial del parque.

🌳 Cuidar el Cerro de la Estrella también es una forma de cuidar nuestra casa.

Cada árbol y cada espacio limpio contribuyen al bienestar de todas y todos. Si visitas este importante pulmón de Iztapalapa, ayúdanos a mantenerlo libre de residuos. Deposita la basura en su lugar.… pic.twitter.com/OgJJfzYdga — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) July 17, 2026

Vigilancia forestal y programas de educación ambiental

El Área Natural Protegida Cerro de la Estrella representa uno de los pulmones ecológicos más relevantes en Iztapalapa.

El resguardo permanente del ecosistema cuenta con el apoyo operativo de una brigada forestal especializada y constante.

Dichos trabajadores desarrollan tareas continuas de prevención de incendios, saneamiento de suelos y monitoreo de biodiversidad.

Consecuentemente, la protección técnica del suelo se complementa mediante actividades de divulgación pedagógica dirigidas a visitantes cotidianos.

Las educadoras y educadores ambientales imparten recorridos guiados y talleres temáticos para promover la riqueza natural.

Estas dinámicas formativas destacan la enorme relevancia histórica, cultural y biológica que resguarda la zona protegida.

Por otro lado, la labor educativa se coordina en alianza directa con instituciones académicas y colectivos comunitarios.

La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa participa activamente junto al Colectivo Chalchiuhtlicue en las dinámicas formativas.

Dicha colaboración científica y social fortalece los vínculos del conocimiento académico con la preservación territorial.

En este contexto, la divulgación ambiental fomenta hábitos de consumo responsable y cuidado ecológico entre los asistentes.

Las actividades públicas permiten reflexionar sobre la importancia de mitigar el impacto ambiental en el espacio urbano.

Con estas acciones formativas, la autoridad ambiental consolida la conciencia ecológica entre la ciudadanía participante.

Alianzas locales e impulso a la sustentabilidad urbana

La colaboración interinstitucional resulta clave para garantizar la protección continua del Cerro de la Estrella a largo plazo.

La dependencia capitalina conformó el grupo Guardianes del Cerro de la Estrella junto a la alcaldía Iztapalapa.

Dicho colectivo reúne a vecinas, vecinos y organizaciones locales profundamente comprometidos con la vigilancia ambiental del entorno.

Asimismo, la articulación de esfuerzos entre dependencias locales asegura un manejo sostenible y coordinado de los recursos.

El trabajo conjunto permite canalizar oportunamente las solicitudes comunitarias relacionadas con la protección y limpieza del parque.

Esta alianza vecinal refuerza el sentido de pertenencia y corresponsabilidad social sobre el patrimonio natural.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente reafirma su visión de construir una capital más verde y sustentable.

Dicha dependencia ambiental señaló que «refrenda su compromiso de fortalecer la participación ciudadana en la conservación» .

Además, las autoridades ambientales señalaron que el objetivo es «continuar impulsando iniciativas que contribuyan a hacer de la Ciudad de México una ciudad más sustentable».

Finalmente, el programa de Tequios demuestra que el trabajo comunitario transforma positivamente los espacios públicos protegidos.

Las autoridades locales mantendrán los esquemas de voluntariado para consolidar la restauración ecológica en la capital.

De esta manera, se garantiza el resguardo de la biodiversidad para el beneficio directo de las futuras generaciones.