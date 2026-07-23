Secretaría de Trabajo: Derechos para Trabajadoras del Hogar

Ciudad de México implementa acciones de capacitación, asesoría jurídica y afiliación obligatoria al IMSS para trabajadoras del hogar

Regeneración, 22 de julio de 2026.– La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo fortaleció las acciones para garantizar los derechos laborales del sector doméstico.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgó asesoría legal gratuita a dos mil quinientas mujeres trabajadoras del hogar.

Dicho acompañamiento jurídico permitió atender presuntas violaciones a los derechos laborales originadas por diversos actos discriminatorios de los empleadores.

Asimismo, la intervención institucional permanente busca erradicar la discriminación laboral en todos los centros de trabajo de la capital.

Las acciones preventivas se enmarcaron formalmente en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico dentro de la metrópoli.

El gobierno de la capital reafirma su compromiso de brindar representación legal gratuita a las personas vulnerables.

Por otra parte, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostraron el panorama laboral de la Ciudad.

Las estadísticas oficiales calcularon un universo superior a las ciento noventa y siete mil personas dedicadas al trabajo doméstico.

En este sector productivo, la población femenina representa el noventa y uno punto nueve por ciento del total registrado.

Por su parte, los trabajadores varones constituyen únicamente el ocho punto uno por ciento de la fuerza laboral ocupada.

Esta distribución demográfica evidencia una marcada feminización en las labores vinculadas históricamente con los cuidados del hogar.

Frente a esta realidad social, la autoridad laboral diseña políticas públicas con una clara perspectiva de género.

El trabajo del hogar y de cuidados sostiene la vida, pero durante décadas ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres y, en muchos casos, permanece invisible y no remunerado.



Desde la #SecretaríaDeLasMujeres impulsamos acciones para reconocer su valor y avanzar hacia… pic.twitter.com/FjZ6S91p5l — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) July 23, 2026

Certificación profesional e impulso a la seguridad social

Para promover la profesionalización, la dependencia gubernamental actualizó formalmente el Estándar de Competencia sobre servicios de limpieza.

La iniciativa fue desarrollada en estrecha colaboración técnica con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias.

El nuevo instrumento permite certificar formalmente los conocimientos operativos adquiridos por las trabajadoras a lo largo de los años.

Consecuentemente, el proceso de acreditación oficial favorece mejores oportunidades de empleo y un incremento en los ingresos familiares.

Estas herramientas técnicas promueven el reconocimiento pleno del trabajo doméstico como una actividad productiva formalmente calificada.

Además, la capacitación constante mejora la calidad de los servicios prestados en los diferentes hogares de la capital.

Por otro lado, la administración local impulsó la campaña «Afiliatón» para acelerar la incorporación de trabajadoras al seguro social.

Las jornadas de sensibilización atendieron a más de mil personas mediante módulos itinerantes instalados en diversos puntos estratégicos.

Esta labor coordinada con el instituto de seguridad social facilitó los trámites de afiliación obligatoria para los empleadores.

En este contexto, la autoridad laboral busca incrementar sustancialmente el registro formal ante las instituciones públicas de salud.

Las autoridades impartieron talleres informativos orientados a difundir la importancia de la seguridad social en el trabajo doméstico.

Dichas estrategias interinstitucionales buscan garantizar el acceso efectivo a servicios médicos, jubilaciones y prestaciones de ley.

Retos de formalización y alianzas internacionales estratégicas

La formalización laboral representa un desafío prioritario para la política de trabajo de la Ciudad de México.

La secretaria Inés González Nicolás reconoció que «garantizar el acceso a la seguridad social no sólo implica mejorar las condiciones de vida» .

Del mismo modo, Inés González Nicolás precisó que el trabajo de cuidados es «un pilar para la construcción de una Ciudad Cuidadora».

Actualmente, las estadísticas del seguro social muestran casi doce mil personas trabajadoras del hogar registradas en la capital.

Las mujeres representan el setenta y tres punto siete por ciento de los puestos asegurados ante el régimen obligatorio.

Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para reducir la alta informalidad que prevalece en este sector económico.

Por su parte, la dependencia colaboró con la Organización Internacional del Trabajo en el diseño de herramientas de orientación.

Dicha cooperación dio como fruto la elaboración técnica de la «Guía del trabajo del hogar con derechos».

El documento promueve relaciones laborales equitativas y busca erradicar las brechas de género en el sector doméstico.

Finalmente, la Secretaría de Trabajo continuará reforzando los mecanismos de inspección, conciliación y defensa de los derechos laborales.

El objetivo central es consolidar una ciudad con mayor equidad social, trabajo digno y justicia para la ciudadanía.

Las acciones gubernamentales mantendrán su enfoque integral para beneficiar a miles de familias en la capital.