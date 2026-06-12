Guanajuato: Aseguran Miles de litros de Hidrocarburo Ilícito

Autoridades de Guanajuato decomisaron 46 mil litros de combustible robado en Cortazar. Tres personas fueron detenidas

Regeneración, 11 de junio de 2026.– Las autoridades de Guanajuato asestaron un importante golpe al robo de hidrocarburo en el municipio de Cortazar.

Durante este despliegue operativo, elementos policiacos aseguraron un total de 46 mil litros de combustible ilícito.

Las acciones estratégicas de vigilancia resultaron en la captura de tres personas presuntamente vinculadas con el delito.

El decomiso masivo se logró gracias a la intervención oportuna de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Con el propósito de garantizar el orden, diversas corporaciones federales y estatales coordinaron esfuerzos de forma exitosa.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lideraron los cateos junto al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Respecto a los detalles iniciales, «el primer hecho se registró sobre un camino de terracería» de la región.

En ese sitio irregular, los agentes descubrieron un contenedor con 18 mil litros de la sustancia química.

Hallazgo masivo en la colonia Fermín Montenegro

En continuidad con los trabajos de inteligencia, el segundo golpe policial se ejecutó a pocas calles de distancia.

Las patrullas de vigilancia detectaron rastros evidentes sobre el almacenamiento clandestino de hidrocarburo en una zona urbana.

De acuerdo con los reportes oficiales, un inmueble operaba como centro de transferencia ilegal de la sustancia robada.

Por consiguiente, los uniformados procedieron a la revisión exhaustiva de la propiedad privada de forma inmediata.

A causa de esta inspección técnica, los oficiales encontraron un contenedor de tipo salchicha sumamente abastecido.

El enorme recipiente metálico resguardaba en su interior aproximadamente 28 mil litros de combustible de procedencia dudosa.

Asimismo, las autoridades incautaron tres motobombas centrífugas, cinco mangueras especializadas de alta presión y una camioneta pickup.

Todo este equipamiento pesado era utilizado directamente para facilitar el traslado ilegal de los hidrocarburos de la nación.

Acciones legales contra los detenidos

Derivado de este hallazgo de materiales, las fuerzas del orden procedieron al arresto de los civiles implicados.

Las tres personas capturadas en los inmuebles quedaron bajo el resguardo formal de los agentes policiales operativos.

Posteriormente, la corporación estatal notificó el traslado de los sospechosos hacia las oficinas gubernamentales correspondientes del Ministerio Público.

Las autoridades confirmaron que «tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial federal» para su proceso técnico.

Finalmente, esta instancia jurídica será la única encargada de resolver la situación legal de los indiciados.

Los fiscales federales iniciarán las investigaciones necesarias para desmantelar por completo a esta peligrosa célula criminal local.

De esta manera, el gobierno estatal refrenda su compromiso permanente en el combate al robo de los recursos públicos.

La vigilancia continuará reforzándose en las comunidades de Guanajuato para devolver la tranquilidad social a todos los ciudadanos.